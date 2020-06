Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Espera-se que o Huawei Mate 40 seja lançado este ano, e novas informações sobre quando isso pode acontecer vazaram.

De acordo com um vazador na plataforma de mídia social chinesa Weibo , a Huawei lançará seu próximo smartphone em outubro. Lembre-se de que a empresa pensava anteriormente em lançar o Huawei Mate 40 em setembro, pois foi quando o Huawei Mate 30 estreou.

O vazador do Weibo também sugeriu que o Huawei Mate 40 terá um chipset de 5 nm, provavelmente baseado no Kirin 1000, já que o Mate 30 possuía o Kirin 990 e o Mate 20 usava o Kirin 980. O próximo telefone provavelmente não virá com aplicativos do Google devido à proibição da Huawei, que forçou o Google a impedir a empresa chinesa de usar qualquer serviço do Google - incluindo Chrome, Gmail, Google Maps e até Play Store - em telefones da Huawei.

Ainda não se sabe muito mais sobre o Huawei Mate 40. Embora, mais recentemente, tenha sido sugerido que ele esteja embalando uma câmera na tela.

Se este telefone for lançado por volta de outubro, provavelmente estará disponível quando o Pixel 5 aparecer. Talvez a empresa queira ser vista como competindo diretamente com o Google? No entanto, não podemos deixar de pensar que quaisquer potenciais compradores nos EUA ficarão completamente desinteressados em um telefone sem Google.