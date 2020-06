Rumores de câmera sob tela da Huawei ganham força com novas patentes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Pensa-se que a Huawei esteja trabalhando em um sistema que colocará a câmera frontal na tela dos futuros smartphones. Novas patentes acrescentam peso a esse boato, embora não esteja claro em que dispositivo isso possa aparecer.

Primeiro, tivemos um vislumbre de uma câmera frontal com tela insuficiente no final de 2019, com empresas como Oppo e Xiaomi exibindo o conceito de tecnologia . Até agora, isso não chegou a um dispositivo comercial, mas gerou muitos rumores de que essa é a próxima grande novidade.

A Huawei foi adicionada à lista de possíveis facilitadores dessa tecnologia, com um vazamento no Weibo sugerindo que esse seria o caso em maio de 2020 . Mas a revelação de algumas patentes relacionadas a essa tecnologia acrescenta alguma substância aos rumores de que a Huawei leva a sério.

As patentes foram descobertas pelo LetsGoDigital e fornecem imagens de dois telefones. Eles têm uma tela completamente nítida, livre de moldura ou entalhes. Eles têm uma exibição extrema em cascata e os dois telefones apresentados diferem apenas quando se trata do layout das câmeras na parte traseira.

1/2 LetsGoDigital

Pode-se facilmente especular que eles mostram o Huawei P50 Pro e o Huawei Mate 40 Pro, com base no layout dos designs.

O importante a ser observado é que estas são apenas patentes de design: não há menção ao hardware ou qualquer discussão sobre as câmeras nas próprias patentes; portanto, há algum grau de especulação aqui.

Certamente, a Huawei pressionou fortemente as tecnologias nos últimos anos e tem uma perspectiva agressiva de impulsionar seus telefones. Os rumores também sugerem que a Nokia está olhando para as câmeras com tela insuficiente para o Nokia 9.3 PureView, que deve ser lançado no final de 2020. Isso também pode significar que é o Huawei Mate 40 Pro, onde temos o primeiro vislumbre dessa tecnologia: esperamos que o Mate 40 series para ser lançado em setembro de 2020.