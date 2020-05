Huawei Mate 40 pode ser o primeiro com câmera sub-display

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Huawei é apontada como a primeira fabricante a lançar um telefone no mercado com uma câmera frontal escondida sob a tela.

Vários fabricantes de celulares foram vinculados à tecnologia de câmeras com tela insuficiente no último ano, incluindo Samsung, Xiaomi e o grupo Vivo, mas a Huawei está mais próxima do uso total do consumidor, afirma.

Na verdade, ele pode até aparecer no Huawei Mate 40 esperado para o final de 2020.

Gizmochina cita um informante chinês ao postar comentários de que a empresa provavelmente liderará a corrida ao colocar a tecnologia da câmera nas mãos dos usuários.

O site também afirma que, graças às especulações anteriores, é provável que os dispositivos com câmeras subexibidas comecem a aparecer no segundo semestre deste ano. Coloque esses rumores juntos e aponta para o Mate 40 e / ou Mate 40 Pro sendo o primeiro.

Uma câmera com tela insuficiente é um pouco o Santo Graal para os fabricantes de telefones, que desejam produzir um telefone com tela de quase 100%, sem o comprometimento de uma unidade de câmera de encaixe ou pop-up.

A lente fica embaixo da estrutura de vidro e LED / OLED, que fica transparente quando uma foto frontal está prestes a ser tirada.

Existem sérios desafios para isso (e algumas reservas), pois colocar vidro extra ou qualquer outro tipo de substrato na frente de uma lente pode afetar negativamente suas propriedades - qualidade da imagem, foco etc. Mas, sem dúvida, descobriremos em breve se isso é uma advertência, precisamos estar cientes.