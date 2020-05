O Huawei P40 Lite 5G é um dos telefones 5G mais acessíveis até o momento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Huawei lançou outro aparelho em sua linha P40, e este é a edição Lite mais acessível. O P40 Lite 5G é o mais econômico da série e pode ser apenas um dos telefones 5G mais acessíveis até o momento.

Ser acessível significa que você não obterá todos os recursos de ponta e a construção dos modelos P40 e P40 Pro , mas deve ser um telefone que ainda dê um soco em termos de desempenho.

A tela na frente mede 6,5 polegadas e preenche a maior parte da superfície frontal, com uma câmera recortada para reduzir o impacto dos painéis ao redor do painel. Também é um painel nítido, com uma resolução de 2400 x 1080 e uma densidade de pixels acima de 400 pixels por polegada.

Embora não exiba o poder dos principais modelos, ainda terá velocidade e desempenho suficientes para manter a maioria das pessoas feliz. Ele possui o processador Kirin 820 5G da Huawei, e isso é um passo abaixo da série premium 900, mas ainda apresenta um processo eficiente e rápido de 7 nm.

Mais importante, talvez, é que ele habilita o suporte 5G, protegendo-o para o futuro quando as redes 5G se espalharem mais amplamente nos próximos dois anos. Além disso, há uma bateria de 4.000mAh para mantê-la funcionando o dia todo.

Quanto às câmeras, a folha de especificações também faz uma leitura bastante interessante. Ele possui uma câmera principal de 64 megapixels, construída em uma configuração de câmera quádrupla, ao lado de uma câmera ultralarga, além de sensores de informações macro e de profundidade. Isso significa que essas duas últimas câmeras estão realmente lá apenas como backup para obter informações adicionais, em vez de oferecer ótimas fotos por conta própria.

Ele usa o conhecimento da Huawei sobre algoritmos de processamento de imagem para capturar fotos noturnas e reduzir o ruído, além de capturar vídeos em super câmera lenta a 960 fps e intervalos de tempo.

O Huawei P40 Lite 5G vem em três cores: Space Silver, Crush Green e Midnight Black, cada um dos quais usa um design de vidro de várias camadas para dar uma aparência única e adicionar reflexos interessantes quando mantidos à luz.

Ele estará à venda no Reino Unido a partir de 16 de junho, mas estará disponível para pré-venda com armazenamento de 6 GB e 128G a partir de 3 de junho e custa 379,99 libras, trazendo-o diretamente para o suporte de preço acessível para telefones de gama média.

Como sempre, com os dispositivos móveis da Huawei, vale a pena notar que isso não acontecerá com o Google Play Services, mas conta com a própria App Gallery da Huawei, que - apesar de melhorar continuamente - ainda está faltando vários aplicativos importantes dos quais muitos ainda confiam. Reino Unido / UE.

Ainda assim, do ponto de vista de hardware e desempenho, parece que será uma maneira muito econômica de obter um telefone 5G rápido com uma câmera decente e boa bateria.