Huawei bate na tentativa dos EUA de impedir que produza chips com tecnologia americana

Um ano depois, a Huawei permanece sujeita a uma proibição comercial nos EUA que a impede de vender produtos nos EUA. Agora, o Departamento de Comércio dos EUA quer dar um passo adiante e impedir que a Huawei faça produtos que usem as tecnologias dos EUA.

As novas regras significam que a Huawei precisaria de uma licença para usar qualquer tecnologia dos EUA em sua série Kirin de processadores que alimentam seus smartphones e tablets, além de equipamentos de telecomunicações que implantou em todo o mundo. Isso seria seriamente restritivo.

Atualmente, a Huawei realiza sua 17ª Cúpula Global de Analistas em Shenzhen e, em vez de prosseguir com seu programa, foi forçada a aproveitar a oportunidade para emitir uma declaração forte com as mais recentes medidas propostas .

"Em sua busca incansável por restringir sua influência sobre nossa empresa, o governo dos EUA decidiu continuar e ignorar completamente as preocupações de muitas empresas e associações do setor", afirmou o comunicado. "Essa nova regra afetará a expansão, manutenção e operações contínuas de redes no valor de centenas de bilhões de dólares que lançamos em mais de 170 países".

Claramente, esta última ação não visa questões de segurança nacional, mas prejudica uma empresa que concorre com muitas empresas americanas - "essa ação coloca os EUA em primeiro lugar, as empresas americanas em primeiro lugar e a segurança nacional americana", disse o Departamento de Comércio. A Huawei tentou trabalhar no design de algumas tecnologias nos EUA para contornar a proibição e é isso que os EUA têm como alvo estratégico.

A Huawei diz que o efeito a longo prazo dessa decisão prejudicará as empresas americanas. "Esta decisão do governo dos EUA não afeta apenas a Huawei. Ela terá um sério impacto em um grande número de indústrias globais.

"A longo prazo, isso prejudicará a confiança e a colaboração na indústria global de semicondutores da qual muitas indústrias dependem, aumentando o conflito e as perdas nessas indústrias.

"Os EUA estão alavancando suas próprias forças tecnológicas para esmagar empresas fora de suas próprias fronteiras. Isso servirá apenas para minar a confiança que as empresas internacionais depositam na tecnologia e nas cadeias de suprimentos dos EUA. Por fim, isso prejudicará os interesses dos EUA".

Na Cúpula de Analistas Globais, o presidente da Huawei, Guo Ping, admitiu que a empresa atualmente é "incapaz de fazer muitas coisas ... sobrevivência é a palavra-chave para nós no momento".