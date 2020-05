Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Depois de lançar o P30 Pro em março de 2019, a Huawei revisou seu telefone principal com novos designs em setembro de 2019 - e agora há uma Nova Edição para maio de 2020, pois a empresa chinesa mantém este telefone icônico em movimento.

No mundo dos smartphones, a tecnologia data rapidamente. Alguns fabricantes não conseguem colocar seus dispositivos nas prateleiras antes que uma nova iteração de um componente principal seja atualizada e substituída por uma nova peça de hardware. Então, por que a Huawei está açoitando o mesmo telefone antigo? Bem, não é bem o mesmo.

Em 15 de maio de 2019, o Departamento de Comércio dos EUA adicionou a Huawei à sua Lista de Entidades , proibindo assim praticamente todo o comércio dos EUA com a Huawei. Um dos maiores resultados dessa decisão foi que a Huawei não podia mais usar os produtos e serviços do Google - como a Play Store, Google Maps e Gmail.

Um ano depois, Trump estendeu a decisão por mais um ano, o que significa que a proibição permanece em vigor até pelo menos maio de 2021. É aí que entra o Huawei P30 Pro New Edition.

O Huawei P30 Pro foi o último telefone da Huawei a ser certificado com o Google antes da proibição dos EUA entrar em vigor, o que significa que não foi afetado pela decisão. Os dispositivos subsequentes - o Mate 30 e o P40 - não conseguiram oferecer esses serviços principais do Google.

Então, o que a Huawei faz? Ele apenas relança o mesmo aparelho aprovado, não uma, mas duas vezes, efetivamente dando aos governantes dois dedos. É o telefone de protesto definitivo, um desvio do que muitos vêem como a guerra comercial de Trump com a China e, crucialmente, oferece aos europeus um smartphone Huawei atualizado com o Google para comprar. Convidamos a Huawei a comentar as mudanças, mas a empresa recusou educadamente.

Analisamos exatamente o que mudou entre a versão original e a "nova" deste telefone, mas essencialmente há um novo acabamento para o telefone, junto com um aumento na RAM e no armazenamento. Ao mesmo tempo, o preço deste telefone foi reduzido, tornando-o um pacote atraente em geral - é uma boa relação custo / benefício.

Ele roda o Android 10 e a versão mais recente da EMUI - além de ter uma das melhores câmeras do mercado. Sim, ele tem um ano, mas os principais rivais de 2020 realmente não mudaram o jogo desde o P30 Pro e custam centenas a mais. Ainda estamos usando o Huawei P30 Pro regularmente aqui no Pocket-lint e ele pode mais do que se defender dos aparelhos mais recentes em termos de potência e desempenho.

Alguns podem ver isso o empurrão final de um inseto sendo esmagado sob os pés, mas para nós, parece mais um desafio descalço diante da adversidade - e há algo admirável nisso.

squirrel_widget_239473