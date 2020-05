Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os problemas da Huawei nos EUA e com o governo Trump continuarão por pelo menos mais um ano, de acordo com um novo relatório.

O presidente Donald Trump estendeu sua ordem executiva, originalmente assinada em maio passado, por um ano ( via Reuters) , declarando uma emergência nacional e impedindo que as empresas americanas comprem ou usem equipamentos de telecomunicações fabricados por empresas consideradas um risco à segurança nacional.

O pedido de Trump não especifica especificamente a Huawei, mas dificulta as operações dos EUA com empresas chinesas como Huawei e ZTE.

Ambos não podem vender seus produtos nos EUA ou trabalhar com empresas americanas, porque a Casa Branca considera a Huawei uma preocupação de segurança nacional e deseja proibir a empresa chinesa de fornecer equipamentos para a infraestrutura de rede dos EUA, incluindo lançamentos 5G em andamento.

No entanto, a Huawei recebeu licenças gerais temporárias do Departamento de Comércio dos EUA - incluindo extensões em maio, agosto, novembro e março , as quais permitem continuar oferecendo suporte a hardware com atualizações de software. A extensão de 45 dias mais recente está programada para terminar em 15 de maio.

Não está claro se a Huawei planeja buscar outra extensão, mas contatamos a empresa para um comentário e esperamos informar.

Para saber mais sobre essa saga em andamento, confira nosso guia de proibição comercial da Huawei aqui.