A Huawei está de volta com o P30 Pro New Edition - e sim, ainda possui aplicativos do Google

A Huawei deu ao P30 Pro um ano de vida, relançando-o como o P30 Pro New Edition.

O telefone agora é fornecido com o software EMUI 10 da Huawei, que roda no Android 10, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Como é efetivamente o mesmo dispositivo, o telefone pode pular a proibição comercial dos EUA que afetou as séries P40 e Mate 30 e ainda ser enviado com a Google Play Store e outros aplicativos do Google, como Gmail e YouTube.

A mudança faz muito sentido, porque o P30 Pro tem sido um telefone de sucesso e tem um preço competitivo de £ 699. É uma tentativa clara de contornar a proibição e tentar reviver as vendas em dificuldades da Huawei na Europa . Os novos telefones P40 e Mate 30 receberam apenas um olhar superficial pelas lojas do Reino Unido e, certamente, as redes foram muito claras.

A maioria das especificações do telefone é a mesma - alimentada pelo Kirin 980, com bateria de 4200 mAh e SuperCharge de 40W. Além disso, há a configuração da câmera quad Leica que adoramos em nossa análise .

O P30 Pro New Edition também está disponível em um novo acabamento Silver Frost, além de Aurora e Black.

Não é a primeira vez que a Huawei lança uma nova edição de um telefone existente na Europa. O P30 Lite New Edition foi lançado no final do ano passado, novamente para que o fornecedor chinês pudesse oferecer o Google Play Services (GMS) aumentando a RAM e o armazenamento.

A Huawei sustenta que seu software Huawei Mobile Services (HMS) para os aparelhos mais novos está crescendo, com suporte aumentado para a Huawei App Gallery , mas ainda falta muitos aplicativos básicos de nome popular como Facebook, Twitter e WhatsApp.