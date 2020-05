Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Uma lista de campanhas promocionais no site alemão da Huawei revela que a empresa pode estar prestes a lançar uma nova versão do P30 Pro , chamada P30 Pro New Edition.

A Huawei está promovendo uma promoção na Alemanha com duas parceiras de operadoras e, dentro dos termos de elegibilidade, o P30 Pro NEW EDITION é mencionado especificamente duas vezes.

A promoção é simplesmente para quem compra um telefone da série P30 dentro de um determinado período de tempo e pode reivindicar um tablet Huawei de baixo custo gratuito. Os termos afirmam que quem compra um dispositivo da série P30 entre 1 de maio e 4 de junho recebe o tablet, exceto um telefone: o P30 Pro New Edition.

Este telefone não lançado faz parte da promoção de 15 de maio a 4 de junho, sugerindo que este telefone será lançado nas próximas semanas.

Menciona o dispositivo novamente, especificamente, mais abaixo nos termos:

"Os seguintes dispositivos promocionais participam desta promoção: HUAWEI P30 Pro / HUAWEI P30 / HUAWEI P30 lite NEW EDITION / * HUAWEI P30 Pro NEW EDITION ..."

Não é a primeira vez que a Huawei lança uma Nova Edição de um telefone existente na Europa. O P30 Lite New Edition foi lançado no segundo semestre de 2019 e permitiu à empresa oferecer um telefone atualizado com o Google Play Services instalado, oferecendo um telefone com mais RAM e mais armazenamento.

O motivo para fazer isso é sem dúvida: os telefones mais recentes da Huawei não têm os serviços do Google instalados e, portanto, são difíceis de vender nos mercados ocidentais, onde confiamos na Play Store para todos os nossos aplicativos mais usados.

Independentemente de quão rápido a Huawei App Gallery esteja crescendo, ainda falta muitos aplicativos básicos como Facebook, Instagram e WhatsApp.

Ao lançar a Nova Edição de um dispositivo, a Huawei pode continuar oferecendo os serviços do Google, porque - tecnicamente - ainda é o mesmo telefone com o qual eles já oferecem o Play Services, mas presumivelmente com mais memória.

Embora a Huawei não tenha anunciado oficialmente o telefone, o fato de ele existir no material promocional da empresa é um indicador muito bom de que ele está chegando.