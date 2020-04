Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Após o lançamento da série P40 , a Huawei continua seu ciclo de lançamento semestral, com a série Mate 40 prevista para o último trimestre de 2020. Dizem que a nova série de telefones apresentará uma lente de forma livre, de acordo com Tian Feng Analista internacional Guo Mingchi.

Então, o que é uma lente de forma livre? Realmente, é apenas uma ótica melhor que corresponde especificamente ao uso pretendido, a fim de minimizar a desfocagem e a aberração. Há muito tempo é usado em óculos, como o fabricante de lentes de renome mundial Zeiss explica em seu site (nota: Zeiss ainda não faz óptica para a Huawei) .

Em resumo: pense nisso como um foco variável. O zoom da lente no Mate 40 deve, portanto, ser projetado para fornecer uma resolução mais clara para o foco de perto e de longe. Isso é conseguido usando uma lente progressiva, na qual pequenos componentes de sua superfície são adaptados para dobrar a luz da maneira mais adequada para uma infinidade de possibilidades.

No entanto, não esperamos que esse seja um recurso encontrado no Mate 40 de nível básico. Como na série P40, antecipamos que o Mate terá três sabores: Mate 40, Mate 40 Pro e Mate 40 Pro +. As ópticas mais avançadas - e esperaríamos novamente um sistema de câmera penta - provavelmente serão encontradas apenas no (s) modelo (s) de gama alta (s).

A série Mate também é sempre a plataforma da empresa para apresentar seu mais recente processador Kirin. Para 2020, espera-se que seja o Kirin 1020, um processo de 5 nm, que sem dúvida trará maior potencial de processamento e menor consumo de energia - com a Huawei aproveitando seus ângulos de processamento neural e inteligência artificial.

Estamos muito longe de qualquer coisa ser oficial, no entanto, já que não esperaríamos nenhuma notícia concreta até setembro de 2020. Mais do que temos.