Nova patente da Huawei mostra telefone dobrável para dentro com tela envolvente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Uma patente recém-descoberta revela que a Huawei está trabalhando em um tipo diferente de smartphone dobrável, possivelmente para substituir o Mate X e Mate XS, e com uma tela muito diferente da apresentada nas dobráveis existentes.

Ao contrário da série Mate X , esta nova patente mostra uma tela que se dobra para dentro e - em vez de ser constantemente exposta ao redor da dobradiça do telefone - é protegida principalmente dentro do telefone quando ele é fechado.

Isso significa que a Huawei pode estar adotando o tipo de tela flexível oferecida pela Samsung no Galaxy Fold , que se abre como um livro.

Ao contrário do telefone da Samsung, no entanto, essa patente parece mostrar uma tela que continua na borda do telefone, envolvendo a parte frontal do dispositivo.

A imagem do telefone aberto mostra que há apenas o painel frontal em três lados, com a parte mais escura da tela continuando da direita para a borda esquerda, e as fotos do telefone fechadas mostram que esse painel da tela envolve essa borda para a frente.

Presumivelmente, uma vez fechada, essa pequena parte da tela também agiria de maneira semelhante à tela pequena no Galaxy Fold, oferecendo uma experiência de smartphone compacta e não uma tela de tamanho completo como vimos no Mate X.

Outra coisa que vale a pena notar é que as imagens que mostram um perfil lateral do dispositivo fechado mostram que não há lacunas internamente perto da dobradiça. Os dois lados da tela interna principal se encontram completamente planos.

Lets Go Digital - o site que publicou essas imagens de patentes - afirma que este telefone incluirá uma câmera com zoom no sistema de câmeras à esquerda da tela frontal e que o telefone provavelmente está planejado para o final deste ano, possivelmente por volta de outubro de 2020 .

Ainda não se sabe se este telefone acaba no mercado. Como sempre, nada é oficial até que o próprio fabricante o anuncie.