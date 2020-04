Huawei ataca críticas infundadas de seu papel no Reino Unido 5G

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Huawei sofreu uma "crítica infundada" sobre o envolvimento da Huawei na implantação do 5G no Reino Unido.

Mas a nota parece estranhamente cronometrada, dado o estado atual dos assuntos mundiais e o tumulto sobre as teorias da conspiração 5G , além da reação potencial contra uma empresa chinesa no clima atual.

E não vamos esquecer o debate acalorado que levou à decisão do governo do Reino Unido de permitir que as empresas de telecomunicações do Reino Unido continuem usando equipamentos Huawei para 5G - como você provavelmente já deve saber, as redes móveis do Reino Unido usam extensivamente os equipamentos Huawei.

A luz verde do governo do Reino Unido para o papel 5G da Huawei estava praticamente carimbando o status quo - custaria a empresas como a BT / EE bilhões para retirar o equipamento - mesmo que as redes agora possam usar apenas 35% de seus equipamentos da Huawei e de outros fornecedores "potencialmente arriscados".

A carta do vice-presidente da Huawei, Victor Zhang, desempenha o papel da Huawei, juntamente com as redes móveis, em manter o Reino Unido conectado no clima atual. "No momento, mantendo a Grã-Bretanha on-line, somos capazes de desempenhar nosso papel em ajudar o país nesse período difícil".

"Para apoiar o esforço, montamos três novos armazéns e estamos redistribuindo as principais peças de reposição em todo o país para garantir a continuidade do fornecimento".

Zhang também fala sobre o papel da Huawei em permitir melhor conectividade em áreas ainda em uma via lenta digital . O que é ótimo, mas é um momento estranho para fazer isso agora.

Sobre as críticas, principalmente de parlamentares que tiveram preocupações ignoradas, Zhang diz: "Criamos confiança em nossos negócios no Reino Unido há mais de 20 anos ajudando nossos clientes - as operadoras de redes móveis - a fornecer aos clientes chamadas e dados confiáveis e acessíveis.

"Apesar disso, houve críticas infundadas de alguns sobre o envolvimento da Huawei na distribuição 5G do Reino Unido. E há aqueles que optam por continuar nos atacando sem apresentar nenhuma evidência. Interromper nosso envolvimento na distribuição 5G faria um desserviço à Grã-Bretanha.

"Na minha experiência, o Reino Unido sempre optou por trabalhar em conjunto com os pioneiros em qualquer área, sejam eles dos EUA, China ou Europa. A tecnologia da Huawei está entre as mais avançadas nesse campo e queremos usá-la para atrair as pessoas juntos onde quer que estejam e quem quer que sejam.

"Quando sairmos dessa crise, esperamos continuar desempenhando nosso papel como um parceiro-chave na melhoria das redes, beneficiando a economia e, finalmente, todos no Reino Unido, encerrando a loteria de boa conectividade do código postal.

