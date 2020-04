Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Huawei P40 Pro teve muita atenção, principalmente por causa do relacionamento da Huawei com o Google. Mas há mais neste telefone que apenas serviços do Google e é importante não esquecer o que é um dispositivo completo.

Embora tenhamos comentado sobre o Huawei P40 Pro , apenas queremos destacar alguns dos melhores bits deste telefone, algumas das coisas que realmente se destacam.

Configuração da câmera Quad Leica na traseira

50MP principal (sensor RYYB) Lente cinematográfica ultra larga de 40MP 5x óptico (sensor RYYB) Sensor de profundidade ( ToF )



Embora o P40 Pro não seja o primeiro dispositivo a prender quatro câmeras na parte traseira - de fato, existem telefones com cinco câmeras (incluindo o próprio P40 Pro + da Huawei) ou mais - é um dispositivo que deixa tudo tão bem.

Composto por um zoom óptico de 5x ultra amplo e principal (com zoom híbrido de 10x oferecido), além de um sensor de profundidade, o P40 Pro oferece versatilidade que muitos outros telefones com câmera não possuem. É raro ter uma óptica com tanto alcance.

Também não é exagero: o zoom do periscópio aqui (que é o 5x) resolve os detalhes mais distantes muito bem. Ou, se você quiser ir além, poderá fazê-lo com o clique de um controle deslizante na tela.

Sensor SuperSensing de 50MP (RYYB), tamanho 1 / 1.28in

abertura f / 1.9, estabilização óptica (OIS)

Mas de todos os componentes da câmera, é o sensor principal que mais impressiona. Por várias razões.

Primeiro, como você já deve ter visto nos pontos acima, é um sensor "RYYB" - ou, como a Huawei gosta de chamá-lo, um sensor "SuperSensing". Mas o que isso significa?

Bem, a maioria dos sensores de câmera é coberta por uma grade repetida de filtros vermelho, verde e azul (RGGB), para obter informações sobre cores. A abordagem SuperSensing da Huawei usa vermelho, amarelo e azul (daí o RYYB), porque o amarelo é mais sensível a determinadas frequências que melhoram a sensibilidade à luz fraca e, portanto, a criação de imagens noturnas.

Segundo, o sensor principal não é apenas de 50 megapixels - fornecendo uma resolução enorme, usada para sobreamostrar imagens de 12,5 MP com qualidade ainda melhor - mas o sensor em si tem um tamanho de 1 / 1,28 pol. Significando, na conversa do mundo real, que é enorme. Aproximadamente o dobro do tamanho de um sensor de telefone celular normal, então cada um desses pixels de superfície também tem o dobro do tamanho, o que significa que eles são ainda mais capazes de capturar luz e, por sua vez, oferecer melhor qualidade.

Resumindo: SuperSensing e tamanho físico significam a melhor qualidade do P40 Pro. E embora o sensor da câmera com zoom de 5x não seja tão grande, ele também usa a tecnologia SuperSensing, para garantir as melhores fotos de zoom possíveis.

Tela de estouro OLED de 6,58 polegadas

Resolução de 2640 x 1200

Taxa de atualização de 90Hz

Quando vimos o P40 Pro pela primeira vez, ficamos impressionados com a maneira como a tela se curva para as bordas - mas todas as bordas, incluindo os cantos superiores - para dar um acabamento realmente elegante. É o que a Huawei chama de Display Overflow.

Melhor ainda, ter essas curvas oculta efetivamente o painel, porque fica escondido fora de vista ao olhar para o telefone frontal. E depois de usar o telefone por algum tempo, também não achamos que isso empurra demais as bordas da palma da sua mão, para que não haja pressões acidentais - apenas um telefone aparentemente sem moldura para olhar.

Acabamentos Silver Frost e Blush Gold

Vidro fosco

Vimos vários acabamentos sofisticados em todos os tipos de telefones ao longo dos anos. Mas sempre houve um grande problema com eles: são ímãs totais de impressões digitais.

O P40 Pro, em certos acabamentos, como Frost Silver, no entanto, faz as coisas de maneira diferente. O acabamento em vidro com toque macio parece ter algum tipo de mágica por trás, pois as impressões digitais aqui são muito mais suaves do que em muitos outros aparelhos.

Isso significa que parece limpo e intocado - sem a necessidade de escondê-lo em um caso.

Bateria de 4.200mAh

Carregamento rápido de 40W

De acordo com várias pesquisas, o principal problema dos smartphones é a duração da bateria. Essas coisas simplesmente não duram o suficiente.

A Huawei, no entanto, tem um telefone de dois dias em mãos com o P40 Pro. A grande bateria embaixo do acabamento em vidro fosco significa passar um dia intenso, trabalhar ou se divertir, não é problema.