É um grande dia para a Huawei: anunciou seus principais telefones da série P, incluindo o P40, P40 Pro e P40 Pro + para sua linha 2020. No entanto, embora esses dispositivos executem o sistema operacional Android do Google, não há suporte para os Serviços do Google, o que torna determinados aplicativos indisponíveis ou inutilizáveis se for necessário fazer login no Google Play.

Após o anúncio da série P40 - que foi um evento transmitido on-line, após o cancelamento de seu evento em Paris devido ao surto de COVID-19 - a Pocket-lint pôde falar em uma mesa-redonda virtual com Richard Yu, CEO da Huawei Consumer Business Group , para entender melhor a produção, as parcerias do Google e o futuro.

O enigma da Huawei não é novidade: no lançamento da série Mate 30 no final de 2019, a empresa estava sob as mesmas condições de proibição nos EUA do que é agora. Portanto, nunca esperávamos que a série P40 fosse lançada na loja Google Play.

Em vez disso, a Huawei oferece a App Gallery, que você pode imaginar como uma alternativa da Play Store. A App Gallery utiliza o Huawei Mobile Services (HMS) em vez do Google Mobile Services (GMS).

Mas como a App Gallery não é tão estabelecida, faltam alguns aplicativos. Até Yu confessou que "no começo [a App Gallery é] talvez não seja tão perfeita - mas com o tempo vai ficando cada vez melhor. Tenho certeza de que ela pode melhorar rapidamente".

No entanto, tendo manuseado o P40 Pro por quatro dias antes da inauguração, conseguimos identificar quais aplicativos você pode ou não acessar na App Gallery .

No entanto, há alguma solução alternativa, se você usar o aplicativo Phone Clone da Huawei para colocar sua configuração Android existente em um novo dispositivo P40 (ou futuro dispositivo Huawei, nesse caso).

Como Yu expressou: "Nós [Huawei] fornecemos serviços para ajudá-lo a clonar seu telefone antigo em seu telefone novo", continuando "quando [um aplicativo] não está na Galeria de Aplicativos [os usuários] podem fazer o download de outro lugar", referindo-se ao navegador baseado no método de download do APK - que é como, por exemplo, o WhatsApp pode ser instalado na nova série P40. No entanto, esse não é um método fácil de atualizar ou, portanto, necessariamente seguro.

A questão de um milhão de dólares é se os desenvolvedores subirão a bordo do Huawei Mobile Service para preencher as lacunas que atualmente estão ausentes na App Gallery.

Alguns já estão lá, totalmente integrados, como Snapchat, Telegram, juntamente com o suporte do Unity e muito mais.

Yu não vê razão para isso não se expandir ainda mais, dizendo que é "muito fácil de fazer". Os desenvolvedores que já estão criando para o Google Mobile Services podem preparar um aplicativo HMS "em apenas um ou dois dias", afirmou, continuando "nós [Huawei] fornecemos as ferramentas de desenvolvimento para facilitar a integração".

Do nosso ponto de vista - e enquanto não estamos sugerindo que a série P40 no lançamento terá apelo em massa -, parece que a Huawei está determinada a fazer da App Gallery um concorrente real da Play Store. Conversas anteriores com a empresa revelaram que pretende transferir centenas de funcionários para Londres para trabalhar exclusivamente no HMS e na App Gallery.

Então, é o fim do Google para Huawei? Obviamente que não, pois a empresa continua a usar seu sistema operacional Android (o boato sobre o HarmonyOS da Huawei ocorrendo foi, por enquanto, esmagado).

"Nós [Huawei] ainda precisamos continuar nossa parceria com o Google", disse Yu, "e esperamos poder continuar com essa cooperação".

A falta de Play Store foi algo imposto à empresa - "não temos outra escolha a não ser fazer isso", disse Yu -, em vez de relações fracas ou competitividade entre as duas empresas.

Portanto, espere que os dispositivos Huawei continuem chegando ao sistema operacional Android do Google, embora com os Serviços Móveis da Huawei e a App Gallery. O que significa que, em última análise, levará algum tempo até que haja total paridade entre as ofertas das duas lojas - se, é claro, isso é mesmo uma possibilidade.