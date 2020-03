Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O carro-chefe da série Huawei P se expandiu de um telefone celular de duas camadas para uma oferta de três camadas: o P40 será lançado ao lado do P40 Pro e P40 Pro + .

Os três aparelhos são construídos em torno de dois modelos: o menor P40, que possui uma tela plana de 6,1 polegadas; e o maior P40 Pro e Pro +, ambos com uma tela de 6,58 polegadas curvada para todas as bordas (a Huawei chama isso de Overflow Display).

No entanto, como nas manchetes de tecnologia nos últimos 12 meses, nenhum desses aparelhos vem com os Serviços do Google. Apesar de rodar o sistema operacional Android 10 do Google (com a interface do usuário EMUI 10.1 por cima), não há Google Play Store.

Em vez disso, a Huawei está lançando sua própria App Gallery - que é muito parecida com a Play Store, mas ainda não é tão populosa. A empresa está se esforçando para consertar isso, através da colaboração com os desenvolvedores.

De qualquer forma, o grande foco da série P40 é a configuração da câmera Leica. O P40 possui um sistema de câmera tripla, o P40 Pro um sistema de câmera quádrupla, enquanto o P40 Pro + fornece um sistema penta. Você pode ler sobre as diferenças em nosso recurso versus - mas o Plus é o modelo com o novo zoom de periscópio de 10x.

Ainda não sabemos o preço e a data de lançamento de nenhum modelo - em particular fora da China - mas, depois de lidar com o P40 Pro por quase uma semana , temos uma boa idéia do que esperar da série.