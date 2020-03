Nome do Huawei P40 Pro Plus vaza, como telefone principal da próxima geração

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Huawei foi bastante aberta sobre o fato de que está prestes a atualizar seu principal smartphone em 26 de março, mas não revelou exatamente como cada um dos modelos seria chamado.

Graças a um vazamento do respeitável Ishan Agarwal no Twitter, agora sabemos que o telefone principal da Huawei será chamado de P40 Pro Plus 5G - ou P40 Pro +.

A existência deste telefone foi realmente revelada por Evan Blass, que compartilhou imagens de três modelos diferentes do Huawei P40 . Esperava-se que houvesse um Huawei P40 e P40 Pro, mas uma nova super versão será adicionada ao mix para 2020.

Isso segue muito o caminho que a Samsung tomou com a família S20, sendo o S20 Ultra o modelo que ocupa esse espaço premium ao lado do Huawei P40 Pro +. Observe que ele possui "5G" no final, mas esperamos que todos os modelos estejam disponíveis no 5G.

Espera-se que o Huawei P40 Pro Plus 5G seja o mesmo que o P40 Pro, mas disponível em acabamento cerâmico. A tela deve ser a mesma, mas há mais câmeras na parte traseira do telefone, de acordo com os vazamentos de imagem que vimos neste dispositivo.

A Huawei está avançando com o lançamento desses novos telefones em 26 de março e não se espera que eles sejam lançados com os serviços do Google. Em vez disso, embora o telefone ainda execute o Android e tenha a interface EMUI, ele oferecerá os serviços móveis da Huawei, projetados para substituir a experiência do Google.

Estaremos de olho no evento e apresentaremos todos os detalhes assim que forem conhecidos.