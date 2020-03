Novos vazamentos apontam para a série P40 da Huawei com câmera principal de 50MP e carregamento rápido de 40W

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os novos Huawei P40 e P40 Pro estão equipados com sensores de câmera principal de 50 megapixels e terão carregamento sem fio rápido de 40W. Isso está de acordo com os últimos rumores que surgiram da cadeia de suprimentos, com os próprios telefones agora certamente entrando em produção.

Estes últimos rumores são cortesia de Ishan Agarwal e 91mobiles . E Agarwal diz que também há um telefone adicional na série , notavelmente chamado de P40 Pro Plus (que não deve ser confundido com nenhum medicamento). Isso terá uma configuração de cinco câmeras.

Também sabemos agora que a série P40 contará com o chipset Kirin 990 visto pela primeira vez nas séries Mate 30 de setembro, telas de 6,1 polegadas (P40) e 6,58 polegadas (P40 Pro) e bateria de 4.200mAh. Assim como no Mate 30, não haverá suporte para aplicativos do Google graças à proibição comercial dos EUA , mas haverá a própria galeria de aplicativos da Huawei.

O informante diz que a configuração da câmera quádrupla no P40 Pro será denominada "Leica Ultra Vision". Além do sensor principal de 50 megapixels no P40 Pro, haverá um sensor secundário de 40 megapixels, uma lente de 12 MP e um sensor 3D de tempo de voo (ToF) que estamos vendo em mais e mais telefones agora. Na frente, haverá uma câmera de 32 megapixels com sensor de profundidade (para desbloqueio do rosto).

É relatado que a câmera telefoto também suporta um zoom de 50x e estabilização de imagem óptica.

É um pouco diferente do vazamento anterior que tivemos na lente principal, que atribuiu ao sensor principal o IMX700 de 52 megapixels da Sony. Mas o que é um par de megapixels entre amigos?

Há rumores de que a série P40 também apresentava uma tecnologia que combina 16 pixels adjacentes para formar o chamado super pixel. O Samsung Galaxy S20 Ultra oferece uma tecnologia semelhante combinando nove pixels adjacentes, mas isso obviamente seria uma melhoria nisso.

A Huawei deve lançar o P40 e o P40 Pro na quinta-feira desta semana e abordaremos a história completa do lançamento on-line aqui no Pocket-lint.

Obviamente, já vazou muito sobre o aparelho, incluindo imagens da imprensa com recortes de câmera (que foram pregados), as cores do P40 , fotos de um protótipo , certificações concedidas aos novos telefones, além da primeira aparição da câmera de frente dupla em janeiro.