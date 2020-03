Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O P30 e o P30 Pro da Huawei foram lançados no início de 2019 e sabemos que a série P40 será lançada em 26 de março de 2020. O evento será virtual graças ao surto de coronavírus, mas você ainda poderá assistir ao evento ao vivo .

Os preços sem cartão SIM do P30 Pro começaram em £ 899 por 128GB e esperamos ver um preço muito semelhante novamente - não tão caro quanto alguns outros flagships, mas ainda assim um preço premium.

Como seria de esperar, o Huawei P40 Pro será superior ao P40 mais intermediário, mas ainda poderoso.

O P40 substitui o P30, enquanto o P40 Pro sucederá ao P30 Pro e reunimos os últimos rumores sobre as diferenças entre eles. Confira: Huawei P40 Pro vs P30 Pro: Qual é a diferença

O P40 Pro será naturalmente mais caro que o P40 padrão. Na última vez, vimos uma diferença de £ 200 entre o P30 e seu irmão Pro, com o P30 a partir de £ 699 e o P30 Pro a partir de £ 899, como mencionamos acima.

No entanto, vimos um rápido corte de preço de £ 100 na Amazon UK e, como o P40 e o P40 Pro não terão aplicativos do Google, graças à proibição comercial dos EUA , diríamos que há todas as chances de haver descontos rápidos quando vem para o Reino Unido.

Embora você possa ler nosso resumo completo de boatos em outros lugares, a P40 Pro terá um sistema de câmera mais avançado e uma tela maior para iniciantes.

