A Huawei sediará um evento de lançamento on-line para seus próximos telefones emblemáticos na quinta-feira, 26 de março, com os modelos Huawei P40 e P40 Pro anunciados.

Você poderá assistir a uma transmissão ao vivo , com um evento físico real enlatado por causa da pandemia de coronavírus, mas, enquanto isso, as imagens dos dois aparelhos vazaram no Twitter.

Postado pelo renomado leaker Evan Blass ( @evleaks ), as imagens mostram as supostas frentes do P40 (à esquerda) e do P40 Pro (à direita).

Se verdadeiro, eles prometem ser um pouco diferentes, com o Huawei P40 com uma moldura mais grossa e mais óbvia, enquanto o modelo Pro terá bordas curvas para dar a ilusão de mais exibição.

Fora isso, a câmera frontal parece a mesma - com rumores anteriores afirmando que cada uma delas contará com lentes gêmeas.

Ainda não temos certeza dos tamanhos exatos de tela, mas o P40 tem entre 6,1 e 6,2 polegadas, enquanto o P40 Pro mede 6,5 a 6,7 polegadas.

Os vazamentos de imagem anteriores incluíram uma apresentação no estilo "arco-íris" da parte traseira do Huawei P40 Pro nas cores preto, cinza escuro, cinza, branco, azul, âmbar / pêssego e pérola.

