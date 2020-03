Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Huawei revelará sua série principal de 2020 - o P40 e o P40 Pro - em um evento somente online na quinta-feira, 26 de março.

O evento estava originalmente programado para ocorrer em Paris, França, mas devido ao surto global de COVID-19 e a vários desligamentos, que foi movido para um fluxo on-line.

Então, veja como assistir ao evento de longe, além do que você pode esperar dos aparelhos.

O evento da Huawei será em 26 de março de 2020. A hora está para ser confirmada (TBC), mas é aqui que esperamos que ocorra:

GMT: 13:30 para o Reino Unido

CET: 14:30 para a Europa

IST: 19:00 para a Índia

CST: 21:30 para a China

EDT: 08:30 para a costa leste dos EUA

PDT: 05:30 para a costa oeste dos EUA

Até agora, a Huawei apenas lançou o lançamento do P40, como você pode ver no vídeo no topo desta página.

Você poderá assistir a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Huawei.

Você também pode seguir as hashtags #VisionaryPhotography e # HUAWEIP40 no Twitter.

Estamos antecipando pelo menos dois aparelhos deste lançamento: o Huawei P40 e o P40 Pro, com boatos de que também pode haver uma edição definitiva ainda sem nome.

O telefone principal para a maioria das pessoas será o P40 Pro, que já sentimos - não, realmente - em um teaser de caixa oculto antes do evento de lançamento. Esperamos um display OLED totalmente curvo, cinco câmeras - incluindo um novo zoom no periscópio e uma variedade de acabamentos em cores.

Todas as informações atualizadas estão nos nossos boatos sobre o P40, se você quiser conhecer a história completa.