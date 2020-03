Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Com a contagem regressiva para o lançamento da série Huawei P40 agora - está programado para ser lançado apenas on-line em 26 de março - mais informações sobre o aparelho estão surgindo. Incluindo as várias cores disponíveis, de acordo com um vazamento no Twitter.

Em uma conversa com a Huawei, já sabíamos que seria possível explorar diferentes materiais - veja as 5 coisas que sabemos sobre o Huawei P40 Pro - com essa foto talvez revelando mais sobre isso também.

Parece que o P40 Pro estará disponível em sete opções diferentes: preto, cinza escuro, cinza, branco, azul, âmbar / pêssego e pérola. É claro que estes sem dúvida virão com suas próprias descrições de marketing muito mais amplas.

O mais interessante do grupo é o acabamento perolado, que é semelhante ao P20 Pro Pearl, um lançamento exclusivo da Malásia em 2018 . Esse poderia ser o acabamento adicional que a Huawei mencionou em nossas discussões.

Se todas essas cores e acabamentos estarão disponíveis em todas as regiões é outra questão. Geralmente, acabamentos diferentes são associados a países ou operadoras específicas.

É tudo o que temos por enquanto. Com o lançamento oficial daqui a algumas semanas, espere mais vazamentos nos próximos dias e semanas. Estamos mantendo todos eles no mesmo lugar no nosso recurso de rumores P40 .