Huawei P40 Pro vs P30 Pro: Qual é a diferença?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Huawei se tornou uma marca para lançar os maiores e mais atraentes telefones nos últimos anos. O P30 Pro era imensamente popular, mas os freios foram travados um pouco quando os EUA aplicaram uma proibição comercial que levou o Google Services a não estar disponível em dispositivos novos e futuros da Huawei - como o P40 Pro de entrada .

Esse aspecto de software à parte - que abordaremos com mais detalhes neste artigo - quais são as principais diferenças entre o Huawei P30 Pro e o P40 Pro de entrada? Aqui está tudo o que achamos que sabemos antes da data de revelação de 26 de março.

P30 Pro: Entalhe em lágrima para câmera selfie

P40 Pro: Perfuração dupla para câmera selfie

Ambos: Scanner óptico de impressão digital na tela

Ambos: IP68 resistente à água e poeira

Ambos: sem fone de ouvido de 3,5 mm

P40 Pro: Acabamento em cerâmica (TBC)

Houve vazamentos em abundância mostrando a aparência do P40 Pro. Nós lidamos com um (em uma caixa oculta, então não conseguimos vê- lo) , então temos algumas idéias sobre o que esperar.

A primeira coisa é a primeira: o P40 Pro é muito mais robusto que o P30 Pro. As dimensões exatas não sabemos, mas o caminho do OnePlus seguiu em termos de opção por um design mais espesso para acomodar uma capacidade maior da bateria.

Ambos os dispositivos não possuem um fone de ouvido de 3,5 mm, ambos usam scanners de impressões digitais na tela e oferecem acabamento resistente à água e poeira. Há rumores de que o P40 Pro usará materiais adicionais para o acabamento, como cerâmica.

P30 Pro: Tela OLED Huawei FullView de 6,47 polegadas Resolução FHD + (2340 x 1080) Proporção de 19,5: 9

P40 Pro: Tela OLED Horizon de 6,7 polegadas

Resolução Quad HD + (2560 x 1440) (TBC) Taxa de atualização de 120Hz



É a tela em que o design começa a realmente diferir. Embora o P30 Pro não tenha uma quantidade enorme de moldura, o P40 Pro estará optando pelo chamado Horizon Display, às vezes chamado de Waterfall Display, para minimizar ainda mais o painel lateral.

Ambos os painéis são OLED, mas o P40 Pro aumentará a taxa de atualização de 60Hz a 120Hz e a resolução de FHD + para QHD +, pensa-se. O tamanho da tela do P40 Pro ainda não está confirmado, mas pense grande, pois é provável que tenha 15 cm na diagonal.

P30 Pro: sistema Leica Quad Camera

Principal: 40MP, 27mm, f / 1.6 Largura: 20MP, 16mm, f / 2.2 Zoom: 8MP, zoom 5x periscópio, 125mm, f / 3.4

P40 Pro: sistema Leica Penta Camera Principal: 64MP, 24mm, f / 1.8 Largura: 20MP, 18mm, abertura TBC Zoom: 12MP, zoom 10x periscópio, 240mm, f / 4.0 Macro e profundidade (ToF) esperados (TBC)

P30 Pro: câmera selfie de 32MP no entalhe

P40 Pro: câmera selfie de 52MP e sensor de profundidade em dois furos

A P30 Pro definiu a fasquia no que diz respeito à tecnologia da câmera, a P40 Pro parece levar isso para o próximo nível. O pôster de revelação confirma que, com a hashtag "#VisionaryPhotography" .

Então, o que você pode antecipar? O P40 Pro entrará em cinco câmeras, uma delas melhorando a configuração de quatro câmeras do P30. Mas é o que essas câmeras podem fazer que será de maior interesse.

Primeiro, a câmera principal: a P30 Pro introduziu uma tecnologia SuperSensing, alterando a habitual composição vermelho-verde-azul de um sensor RGB para um sensor RYB vermelho-amarelo-azul para maior sensibilidade à luz. Essa câmera foi ótima em condições de pouca luz. O P40 Pro provavelmente usará a mesma tecnologia, embora em um sensor diferente.

Há rumores de que o sensor principal do P40 Pro é um Sony IMX686, que é um tamanho de sensor muito maior que a média, equipado com resolução de 64MP. Espere o processamento de quatro em um pixel para saída de 16MP como padrão. O sensor de 40MP do P30 Pro não era desleixado, mas a Huawei está aumentando a resolução.

O sensor de grande angular também é um pouco menos grande angular no P40 Pro (equivalente a 18 mm) em comparação com o P30 Pro (16 mm equiv.), O que significa que a nova câmera não se encaixa tanto em um único quadro. No entanto, suspeitamos que seja por motivos de qualidade: as lentes de grande angular causam muita distorção e suavidade nas bordas do quadro, o que a câmera mais nova provavelmente deseja evitar.

A P30 Pro ofereceu um zoom óptico de 5x (125 mm), permitindo uma resolução de detalhes muito melhor para assuntos mais distantes, fotografados como se estivessem mais próximos. O P40 Pro está dobrando para 10x óptico (240 mm), para um potencial de alcance ainda maior.

Como resolverá as etapas intermediárias do zoom, ainda estamos para ver. Esperamos que o P40 Pro também inclua um óptico de 3x ou 5x para ajudar com esses entrantes, mas isso ainda não foi confirmado.

A câmera P30 Pro com sensor de tempo de voo, que lê dados de profundidade e distância para fornecer software com recursos de desfoque de fundo. Suspeitamos que o P40 Pro também contenha esse sensor.

A questão maior é qual será o quinto sensor do P40 Pro: será o zoom intermediário, como mencionamos acima, ou será uma macro ou uma óptica totalmente diferente? Isso não saberemos até o lançamento.

P30 Pro: processador Kirin 980, 8 GB de RAM

P40 Pro: processador Kirin 990, RAM TBC

P30 Pro: capacidade da bateria de 4.200mAh

P40 Pro: capacidade da bateria de 5.500mAh

P30 Pro: carregamento rápido de 40W

P40 Pro: carregamento rápido de 50W

Ambos: Carregamento sem fio reverso

A Huawei fabrica seus próprios chips para que o P40 Pro funcione sem dúvida no mais recente processador Kirin - o Kirin 990 - que é o mesmo que a Huawei usa em seu Mate 30 . O P30 Pro usa o Kirin 980 do ano passado. Ambos os aparelhos levarão a inteligência artificial (AI) à tona, através de suas unidades de processamento neural (NPUs).

A espessura adicional do P40 Pro provavelmente também acomodará uma capacidade maior da bateria, com o boato de que é uma célula de 5.500mAh. O carregamento rápido também deve ser mais rápido (a 50W) comparado às velocidades do P30 Pro (40W). O carregamento sem fio reverso será possível nos dois aparelhos.

O P30 Pro chegou antes do 5G, então contornou essa conectividade. O P40 Pro, no entanto, deve ser de 5G - assim como toda a linha P40.

P30 Pro: EMUI baseado no Android 10, com Google Services

P40 Pro: EMUI baseado no Android 10, sem os Serviços do Google

Aqui é onde as coisas ficam um pouco complicadas. Embora o P30 Pro e o P40 Pro estejam executando o sistema operacional Android 10 do Google - bem, mais ou menos, ambos são apresentados com a interface de usuário EMUI da Huawei - o P30 Pro terá acesso aos Serviços do Google, enquanto o P40 Pro não.

Isso significa que o P30 Pro fornecerá a você Google Play Store e acesso aos seus aplicativos habituais, como WhatsApp e Gmail, enquanto o P40 Pro fornecerá acesso à Huawei App Gallery (no Huawei Mobile Services (HMS)), o que não acontece. ainda apresentam todo o espectro de aplicativos que muitos usuários europeus desejam usar.

Na China, a App Gallery é um item básico há muitos anos. Mas em outros lugares ainda não encontrou seus pés. Sabemos que a Huawei planeja transferir centenas de funcionários para o Reino Unido para continuar o desenvolvimento e atrair desenvolvedores para seu ecossistema, mas isso levará tempo.