Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

É o novo padrão para 2020: lançamento online! É isso que está acontecendo com os Huawei P40 e P40 Pro, que serão revelados na íntegra em 26 de março.

Os novos aparelhos emblemáticos deveriam ser revelados em um evento de lançamento em Paris para o mercado europeu, mas a expansão global do COVID-19 prejudicou esses planos.

O Pocket-lint participou de uma sessão de pré-visualização prática do Huawei P40 Pro - aqui estão cinco coisas que sabemos sobre o novo aparelho - onde representantes da Huawei sugeriram que o evento de lançamento físico estava "no ar" e que um site on-line evento de lançamento seria mais provável.

Não é a primeira vez que vimos isso em 2020, é claro, com o cancelamento do Mobile World Congress vendo outros fabricantes tomarem medidas semelhantes, incluindo a Oppo com o lançamento do Find X2 Pro .

Estamos empolgados em apresentar o próximo capítulo da #VisionaryPhotograhy em nosso próximo lançamento on-line - fique ligado e nos vemos no dia 26 de março! # HUAWEIP40 pic.twitter.com/RiWR2Jce8Q - EMUI (@HuaweiEMUI) 10 de março de 2020

Mas voltando à série Huawei P40. Tendo agora manuseado o aparelho, embora em uma caixa oculta, fica claro que a fotografia é o grande impulso. Até o vídeo teaser - que apareceu originalmente no site social chinês Weibo , e desde o Twitter via @HuaweiEMUI, conforme o vídeo incorporado acima - é executado com a tag #VisionaryPhotography.

Precisamente o que a especificação P40 será para a série não está 100% confirmada, tudo o que sabemos é esperar mais zoom, mais câmeras, mais IA, mais materiais e menos Google.