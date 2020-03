Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A proibição comercial da Huawei custará à empresa chinesa cerca de 20% nas vendas de smartphones este ano, está previsto.

E isso sem levar em consideração qualquer impacto no varejo que o surto de coronavírus possa ter.

As projeções internas feitas em janeiro foram divulgadas por fontes do The Information. Isso significa que a própria Huawei admite que as sanções continuadas pelo governo dos EUA atingirão severamente sua participação de mercado - especialmente na Europa e em outros países ocidentais.

Por não oferecer serviços do Google em seus aparelhos, a empresa está claramente perdendo o interesse do consumidor por dispositivos que anteriormente haviam elevado a Huawei à segunda posição nas vendas globais de smartphones.

Seu desempenho em 2019 parecia não ter sido afetado pela proibição, mas é porque modelos mais antigos ainda estavam à venda com os serviços do Google instalados, afirma The Information .

Qualquer impacto adicional nas vendas causado pelo surto de coronavírus ficará mais claro nos próximos meses. É provável que também pique: "Este é um golpe duplo", admitiu um gerente da Huawei que se recusou a ser identificado.

O que o relatório não diz é como os planos futuros da Huawei de construir sua própria loja de aplicativos e ecossistema de serviços podem melhorar o desempenho no futuro.

Alguns podem até preferir dispositivos que não mais dependem tanto dos gigantes da tecnologia dos EUA.