Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Imagine a cena: fomos convidados a passar algumas horas com a Huawei para conversar sobre a nova série P40 . Apenas o P40 Pro não está em exibição, está escondido em uma caixa oculta. Portanto, somos capazes de sentir - literalmente - o novo dispositivo, mas na verdade não o vemos.

Então, o que você pode esperar do novo carro-chefe da empresa? Bem, a Huawei está sendo bastante discreta agora que estamos a apenas algumas semanas do evento de lançamento . Mas conseguimos deduzir algumas coisas de nossa reunião. Aqui está o resumo.

Os especialistas em produtos da Huawei confirmaram que "o P40 avançará a inovadora tecnologia de periscópio da Huawei", sugerindo que a capacidade da lente de zoom será maior que o dispositivo anterior.

Isso corrobora com o boato de que o P40 Pro abrigará um zoom óptico de 10x - o dobro do P30 Pro - para alcançar assuntos ainda mais distantes, como se estivessem em close no quadro.

As imagens vazadas do dispositivo mostram 18-240 na parte traseira, o que sugere uma lente ultra grande angular equivalente a 18 mm, uma lente principal de 24 mm e uma lente com zoom óptico de 10x de 240 mm.

Tudo o que sabemos é que não é o mesmo periscópio no P40 Pro que o P30 Pro: "este é o nosso zoom de periscópio de segunda geração produzido em massa", foi a resposta quando questionada.

O que sabemos com certeza é que a câmera traseira é muito maior desta vez - cerca do dobro da largura da P30; sobre a largura do polegar - porque sentimos isso (literalmente na nossa mão esquerda enquanto comparamos com o P30 Pro pessoal na mão direita).

Isso provavelmente se deve à adição de mais câmeras. O que exatamente será isso não tem 100% de certeza, mas a forte sugestão é que o sensor principal seja um Sony IMX686 maior que a média, com resolução de 64 megapixels.

A Huawei estava falando apenas de enigmas sobre isso. Ao apresentar uma imagem de uma águia na tela - "olhos de águia" para sugerir foco super-rápido? "" Olhos grandes "para sugerir o tamanho do sensor físico? - o especialista do produto confirmaria apenas que o P40 "se baseará na tecnologia de sensores líder de mercado".

Isso, para nós, sugere o uso do sensor SuperSpectrum de resolução ultra alta (você pode ler mais sobre essa tecnologia em nossa análise do P30 Pro ). A empresa "estabelecerá novos recordes", afirma, o que poderia se referir ao potencial tratamento do P40 Pro em condições de pouca luz.

Quantas câmeras ainda não estão claras. São três, quatro, cinco para atender aos níveis de zoom intermediários? Nós apenas teremos que esperar e ver mais tarde na fila.

A Huawei fala há muito tempo de suas tecnologias de Inteligência Artificial (AI) e Unidade de Processamento Neural (NPU). Tivemos uma experiência mista no passado, achando o reconhecimento automático de cena um pouco exagerado com sua saturação e paleta de cores.

Mas as coisas serão ainda mais inteligentes no P40 Pro, com a câmera projetada para "entregar coisas que nunca haviam sido vistas antes quando se trata de recursos de IA".

Talvez isso signifique antes mesmo de fotografar. Se a analogia da águia acima for algo a se fazer, talvez esta câmera seja rápida o suficiente para localizar e reconhecer automaticamente assuntos e composições típicas de cena, faça zoom e componha automaticamente num piscar de olhos antes de tirar a foto. Acreditamos que a Huawei estará caminhando para uma maior simplicidade de uso no P40 Pro.

Ao longo de 2019 e 2020, a Huawei teve um caminho difícil do governo dos EUA, causando uma proibição que obrigou a Huawei a deixar de entregar seus telefones com os Serviços do Google . Isso significa que, a partir da série Mate 30 , não há Google Play Store.

Existe, no entanto, a AppGallery da Huawei, uma espécie de loja de aplicativos equivalente. No entanto, não é exatamente o mesmo, pois ainda não existem tantos aplicativos ou serviços, mas a empresa deseja continuar crescendo.

"Nós [Huawei] precisamos trabalhar com desenvolvedores globais para criar uma AppGallery mais madura, fácil de usar e mais conveniente. É basicamente a mesma coisa que o Google Play, construído apenas no HMS Core de código aberto e Huawei (Serviços Móveis da Huawei) ) ".

Reserve um tempo e, se os desenvolvedores embarcarem, a Huawei poderia, teoricamente, criar uma fonte alternativa. No momento, no entanto, a falta de serviços do Google na série P40 será seu maior obstáculo para atrair um público ocidental.

A quinta coisa que sabemos é que a Huawei "usará potencialmente novos materiais" para sair da rotina usual de vidro, metal e plástico.

A empresa já havia explorado várias avenidas, desde o perolado P20 Pro , até o couro vegano laranja Mate 30 Pro e todo tipo de mistura de cores degradê.

Quais serão esses novos materiais, teremos que esperar e ver. Carbono? Bambu? O aparelho que sentimos não tinha nada de incomum: um fundo de vidro liso e bordas curvas da tela pareciam proeminentes. Novamente, teremos que esperar e ver mais adiante.