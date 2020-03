Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Huawei planeja lançar sua próxima série, o P40, ainda este mês, e ainda assim um relatório já compartilhou imagens práticas de um protótipo do P40.

A DigitalTrends conseguiu a unidade protótipo, apesar de não poder testar o software e as câmeras do telefone nem exibir a tela. De fato, o relatório também não pôde confirmar nenhum dos recursos e especificações do telefone. Portanto, estamos basicamente dando uma olhada no design desse vazamento.

O Huawei P40 tem as mesmas dimensões do P30 Pro do ano passado, embora seja um pouco mais grosso. Ele também possui um corpo de vidro curvo com uma tela curva e cantos arredondados e uma pintura reflexiva brilhante. A parte de trás do telefone também embala. uma configuração de câmera tripla, que inclui um periscópio, lente ultra ampla e uma câmera principal de 52 megapixels. Há também um sensor ToF ao lado para mapeamento de profundidade, além de um flash e um microfone.

Outros recursos incluem botões físicos de volume e energia, uma porta Tipo C e grade de alto-falante. Não há tomada para fones de ouvido. Para mais vazamentos e imagens do Huawei P40 e até P40 Pro, consulte o resumo dos boatos do Pocket-lint aqui.

A Huawei confirmou que a série P40 será anunciada em 26 de março em um evento em Paris. A confirmação veio diretamente de Richard Yu, CEO do Huawei Business Group, durante a palestra da empresa no MWC 2020.