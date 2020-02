Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Huawei confirmou que a série Huawei P40 será lançada em 26 de março em um evento em Paris.

Richard Yu, CEO do Huawei Business Group, fez o anúncio ao concluir a palestra do Mobile World Congress , transmitida on-line devido ao cancelamento do programa de Barcelona.

A data de 26 de março já havia sido sugerida, mas agora recebemos a confirmação do homem no topo da Huawei, que disse sinceramente que a Huawei lançaria o "mais poderoso smartphone flagship 5G do mundo" da série Huawei P40.

Esperamos que vários dispositivos sejam lançados, desde o P40 normal até o P40 Pro, com dicas de que haverá um P40 Pro Ultimate Edition, com uma construção de cerâmica, no topo. Esse modelo de topo também pode receber recursos adicionais da câmera.

A Huawei usou o evento de stand-in em Barcelona para fazer uma série de anúncios, reiterando a privacidade e a segurança em torno de sua App Gallery, o substituto que ela deseja oferecer no lugar do Google Play. Com a Huawei trabalhando sozinha , agora existe uma tentativa de substituir os principais serviços do Google por alternativas viáveis - e vimos anteriormente as notícias de que a TomTom entraria para fornecer mapeamento.

Muitos pensaram que a Huawei se concentraria em um lançamento chinês devido ao impasse em curso com os EUA, mas a empresa chinesa continua otimista em sua abordagem. O lançamento da série P40 em Paris novamente envia a mensagem de que a empresa está comprometida em fazer negócios globais - e o recente anúncio de que o Huawei Mate 30 - lançado no final de 2019 - estava à venda no Reino Unido , novamente envia a mensagem de que a Huawei está avançar com seus planos.

Você pode esperar que a série Huawei P40 ofereça aparelhos 5G competitivos com excelentes câmeras - mas a questão de como a Huawei irá preencher a lacuna de experiência do usuário deixada pelas formas de separação com o Google ainda permanece.