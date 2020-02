O Huawei Mate Xs é uma versão aprimorada do Mate X dobrável do ano passado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Huawei anunciou o Mate Xs, que é basicamente uma versão atualizada do seu dobrável a partir desta época do ano passado - o Mate X.

Vai custar 2.499 Euros - ainda não há uma palavra sobre o preço no Reino Unido. Na verdade, isso é mais do que os preços do Mate X que vimos no ano passado, o que é bastante surpreendente.

O problema é que o Mate X nunca foi realmente lançado fora da China, então esta é a primeira tentativa da Huawei de um telefone dobrável que (esperançosamente) chegará ao mercado. As principais alterações são duplas; uma dobradiça mais forte de 100 elementos e a plataforma 5G de última geração da Huawei na forma do Kirin 990, que suporta todos os padrões 5G.

Como em outros novos aparelhos Huawei, o Mate Xs não possui aplicativos do Google , mas apresenta novamente o sistema operacional EMUI 10 rodando em cima do Android 10 .

Mais uma vez, o dispositivo tem 11 mm de espessura depois de dobrado, portanto, embora não seja encaixotável, é bastante compacto. A tela frontal é utilizável como uma tela de 6,6 polegadas de tamanho padrão quando dobrada e, se você a desdobrar (há um botão de liberação na lombada do telefone), você é recebido por uma AMOLED de resolução de 2.480 x 2.200 exibição.

Outras especificações? Bem, o armazenamento é de 512 GB, enquanto a memória é de 8 GB. Também há uma bateria de 4.500 mAh e, embora tenha um carregamento rápido de 55W, não esperamos que ela tenha uma excelente duração de bateria, graças a essa tela enorme.

A configuração de quatro câmeras habilitada para estabilização de imagem óptica é aprovada pela Leica e você obtém um sistema Huawei testado e comprovado - uma câmera grande angular de 40MP (27mm, f1.8), uma lente telefoto de 8MP com zoom óptico de 3x (f2 .4), uma lente de grande angular de 16 MP (f2.2) e, finalmente, uma câmera 3D com detecção de profundidade para fotos bokeh.