Huawei P40 e P40 Pro 5G certificação manchado, lançamento iminente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Há rumores de que os aparelhos Huawei P40 e P40 Pro serão anunciados em um evento em Paris em março e novas evidências surgiram para sugerir ainda mais que esse é o caso.

Ambos os telefones apareceram no site do regulador de comunicações chinês TENAA.

Qualquer aparelho a ser lançado na China deve ser certificado pela TENAA primeiro, com a listagem geralmente aparecendo logo antes do lançamento. Isso sugere que as listagens do P40 e P40 Pro encontradas pelo MySmartPrice mostram que a data de lançamento de cada telefone é iminente.

1/4 MySmartPrice

Pouco mais pode realmente ser obtido a partir das listagens, exceto pelo fato de que ambos os telefones serão 5G.

Alegadamente, o Huawei P40 atende o número do modelo ANA-AN00 / ANA-TN00, enquanto o P40 Pro é o ELS-AN00 / ELS-TN00, conforme mostrado nas postagens da TENAA.

Também ouvimos no passado que eles exibiriam a tecnologia Horizon Display para a tela, com um scanner de impressão digital na tela . O Pro terá até 6,7 polegadas, enquanto o P40 padrão é de cerca de 6,2 polegadas. Ambos terão taxas de atualização de tela de 120Hz.

As câmeras supostamente diferem no fato de o P40 ter um sistema de lente tripla, enquanto o P40 Pro virá com uma configuração de câmera quádrupla. Há rumores de uma versão ainda mais premium do Pro, o que eleva ainda mais a uma câmera com lente penta.

Atualmente, os boatos sugerem que o evento de lançamento ocorrerá em 26 de março, mas isso não está confirmado e pode se mover devido ao surto de coronavírus que já teve o Mobile World Congress cancelado este ano.