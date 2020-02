Parece que o Huawei Mate 30 Pro, sem Google, estará disponível em breve no Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Lembre-se do Huawei Mate 30 Pro? O telefone brilhante que dissemos que você nunca deveria comprar por causa da falta de serviços móveis do Google?

Bem, está chegando ao Reino Unido e o preço é de £ 899, com data de lançamento em 20 de fevereiro. Está disponível um formulário para você registrar seu interesse no site da Carphone .

Como adoçante, a Huawei oferece um Huawei Watch GT 2 gratuito de 46 mm e um par branco de seus decentes fones de ouvido sem redução de ruído, o Freebuds 3. Observe que é a versão 4G do Mate 30 Pro, e não o modelo 5G.

Para ser honesto, a Huawei disse que lançaria o telefone no Reino Unido e na Europa durante o lançamento de setembro. Mas não acreditávamos nisso, porque não havia confirmação da data, enquanto as redes se distanciavam dela porque, bem, clientes do Reino Unido gostam de aplicativos do Google.

Como você já deve saber, a falta de aplicativos do Google em novos dispositivos móveis da Huawei deve-se à lista negra de comércio da Huawei nos EUA .

Isso significa que o Google não pode lidar com isso para assinar os dispositivos com aplicativos e serviços do Google. O Google não gosta da proibição porque significa que empresas como a Huawei precisam desenvolver seus próprios rivais para a loja de aplicativos do Google Play - nesse caso, é a App Gallery da Huawei. O telefone ainda roda o Android 10 sob o disfarce do software EMUI 10 da Huawei.

Na página de pré-encomenda do Carphone Mate 30 Pro , a declaração da Huawei diz "Este dispositivo não vem com os serviços do Google Mobile, por isso temos uma equipe de suporte VIP disponível para você depois de comprada".

A Huawei e a Carphone terão que ter cuidado para explicar aos clientes em potencial as limitações do dispositivo - assim como pensamos para os próximos P40 e P40 Pro. Caso contrário, corre o risco de muitos deles serem devolvidos.