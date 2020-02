Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Huawei, Xiaomi, Oppo e Vivo uniram forças para romper o controle do Google Play no mercado de aplicativos Android.

Os fabricantes de telefones chineses estão criando uma plataforma compartilhada para os desenvolvedores de aplicativos usarem para carregar jogos e utilitários em todas as suas lojas de aplicativos individuais, respectivamente. Isso incentivará efetivamente os estúdios a circunavegar a vitrine digital do Google quando se trata de telefones das quatro marcas.

Considerando a rapidez com que a Huawei e a Xiaomi cresceram sozinhas nos mercados ocidentais, essa é uma iniciativa importante e provavelmente suportada por desenvolvedores de aplicativos em todos os lugares. Isso também pode acabar com a dependência que os fabricantes de smartphones têm do Google e negar o impacto da atual proibição comercial da Huawei nos EUA.

As quatro empresas nomearam seu esquema de Global Developer Service Alliance (GDSA). Também suportará filmes e música.

A Reuters alega que o serviço deveria ser lançado em março, mas não está claro no momento se ele está atrasado devido ao efeito que o surto de coronavírus está causando na indústria chinesa.

Uma vez lançado, ele estará disponível em nove regiões para começar, incluindo Índia, Indonésia e Rússia.

"Ao formar essa aliança, cada empresa procurará aproveitar as vantagens de outras em diferentes regiões, com a forte base de usuários da Xiaomi na Índia, Vivo e Oppo no sudeste da Ásia e Huawei na Europa", disse o vice-presidente de mobilidade da Canalys, Nicole Peng para a Reuters.