Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Um novo vazamento do Huawei P40 Pro veio à tona, mostrando a frente do telefone.

O vazamento, publicado por um usuário na rede social chinesa Weibo e compartilhado pelo IndiaShopps, é considerado uma imagem prática e cristalina. Ele revela que o próximo smartphone quase não possui moldura na parte superior, no queixo e nas laterais da tela. Pelo que parece, o Huawei P40 Pro pode ter uma das maiores proporções de tela para corpo de qualquer carro-chefe até hoje.

O vazamento também mostra uma câmera selfie do tipo Galaxy S10 no canto superior, embora pareça que o Huawei P40 Pro terá um atirador de lente dupla. Outra parte que podemos captar desse vazamento diz respeito às curvas nas laterais da tela, algo que já havia sido comentado no passado.

O P40 Pro da Huawei provavelmente se unirá a um telefone P40 padrão. Ambos devem chegar no final de março. O futuro desses dispositivos está um pouco no ar, no entanto. Embora indubitavelmente forneçam hardware digno de acompanhar o Huawei P30 Pro e o Huawei Mate 30 Pro, ainda não sabemos se eles serão capazes de executar aplicativos do Google após a proibição comercial da Huawei nos EUA que ainda está em andamento.

