Executivo da Huawei se choca ao dizer que renuncia aos aplicativos do Google, mesmo que a proibição comercial dos EUA seja suspensa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Um representante da Huawei sugeriu que a empresa ignorasse os aplicativos e serviços do Google - mesmo que a proibição comercial dos EUA seja suspensa. Se for verdade, é um choque.

A sugestão vem de Fred Wangfei, chefe da Huawei na Áustria. Ficamos com a impressão de que a Huawei estaria desesperada para retornar ao Google e, de fato, esse é o tema da declaração que a Huawei nos enviou após a história:

Um porta-voz da Huawei disse: "Um ecossistema aberto para Android ainda é a nossa primeira escolha, mas se não formos capazes de continuar a usá-lo, temos a capacidade de desenvolver o nosso".

Isso levanta a questão - por que Wangfei disse que a Huawei não voltaria a usar uma versão oficial do Android sancionada pelo Google, mesmo que pudesse?

Certamente é verdade que a Huawei quer promover sua própria solução Huawei Mobile Services, mas a cotação de Wangfei também contrasta com a cotação dada ao Pocket-lint no lançamento do Mate 30 pelo CEO da Huawei, Richard Yu.

Quando perguntado sobre quanto tempo os aplicativos da Play Store podem aparecer no aparelho se uma proibição for suspensa, Yu respondeu instantaneamente "Mais de uma noite. Podemos fazer isso imediatamente".

Em outubro, Yu também ficou claro que a Huawei tem sido um grande parceiro do Google, para demonstrar a loucura da proibição. "Nos últimos anos, demos uma grande contribuição ao ecossistema do Android, liderando a inovação. Fomos os primeiros a levar a operação por gestos para o Android. Para ser sincero, não é razoável [que haja uma proibição]".

Geralmente, tais citações notáveis são simplesmente perdidas na tradução, mas esse não parece ser o caso aqui. Wangfei foi originalmente citado por DerStandard, cujo correspondente Andreas Proschofsky comentou no Twitter:

Apenas como uma nota para quem lê isso. Não havia espaço de manobra no que a Huawei me disse, perguntei a eles várias vezes (como fiquei bastante surpreso) e eles insistiram em não voltar ao Google - mesmo que a proibição dos EUA caia. - Andreas Proschofsky (@suka_hiroaki) 30 de janeiro de 2020

Traduzido pelo Google, o artigo de Proschofsky diz que "o tópico do evento foi a estratégia de longo prazo do fabricante chinês de hardware e, depois de fechado um pouco no ano anterior, desta vez eles deram uma visão bastante detalhada dos planos futuros. E uma coisa é clara: não há como voltar ao Google ".

A notícia teria prejudicado drasticamente as chances de a Huawei vender telefones na Europa, se verdadeira - e poderia significar um desastre para o próximo lançamento do P40 e P40 Pro .