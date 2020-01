Hardware Huawei 5G recebe aprovação do governo do Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O hardware da Huawei continuará sendo parte da infraestrutura de rede 5G do Reino Unido, mas com restrições, já que o governo decidiu contra uma proibição total.

Sob pressão de seu equivalente nos EUA, o governo do Reino Unido aprovou o uso de hardware da Huawei , desde que não faça parte do núcleo da rede. Também não é permitido o uso em infraestrutura 5G perto de usinas nucleares e bases militares.

Também será permitido apenas constituir 35% do kit geral na rede, incluindo os mastros de rádio.

Efetivamente, isso significa que a presença da Huawei nos equipamentos 5G existentes usados pelas principais redes continuará sendo permitida. Teria sido um exercício dispendioso removê-lo e substituí-lo se uma proibição geral fosse aplicada, e os planos de lançamento de 5G do Reino Unido ao longo de 2020 e além poderiam ter sido dramaticamente prejudicados.

"A Huawei está tranqüilizada pela confirmação do governo do Reino Unido de que podemos continuar trabalhando com nossos clientes para manter o lançamento do 5G no caminho certo", disse o chefe da empresa no Reino Unido, Victor Zhang (conforme relatado pela BBC ).

"Dá ao Reino Unido acesso à tecnologia líder mundial e garante um mercado competitivo".

O secretário de cultura do Reino Unido, Nicky Morgan, divulgou uma declaração subsequente, reconhecendo a Huawei como um "fornecedor de alto risco", mas admitindo que é um risco que vale a pena correr para o benefício do crescimento das comunicações no país:

"Queremos conectividade de classe mundial o mais rápido possível, mas isso não deve ser à custa da nossa segurança nacional. Fornecedores de alto risco nunca estiveram e nunca estarão em nossas redes mais sensíveis", disse ela.

"O governo revisou a cadeia de suprimentos para redes de telecomunicações e concluiu hoje que é necessário ter restrições rígidas à presença de fornecedores de alto risco.

"Esta é uma solução específica do Reino Unido por razões específicas do Reino Unido e a decisão lida com os desafios que enfrentamos no momento".