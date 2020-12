Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em janeiro, o governo do Reino Unido decidiu que a tecnologia Huawei pode continuar a ser usada de forma limitada em redes 5G.

Essa decisão foi revertida no verão, com um anúncio do governo do Reino Unido que diz às teles do Reino Unido para parar de instalar o novo equipamento Huawei 5G e, em uma mudança que vai custar a eles - e, em última análise, a nós - bilhões para remover o equipamento que implantaram já em 2027.

A data para interromper a instalação do equipamento agora foi para setembro de 2021 , presumivelmente para dar às redes tempo para usar os equipamentos que já compraram.

A mudança é um golpe para a posição do Reino Unido na vanguarda do lançamento global de 5G - o próprio governo sugere que isso poderia atrasar o lançamento do 5G no Reino Unido em até três anos .

A Mobile UK sugere que custará à economia do Reino Unido £ 6,8 bilhões eliminar completamente a Huawei de todas as redes do Reino Unido. BT diz que seria impossível fazer isso antes de 2030, embora o prazo do governo seja o final de 2027.

Há muitas questões em jogo, não menos importante a perspectiva dos Estados Unidos - vamos ver os prós e contras aqui.

Vamos deixar uma coisa bem clara - a tecnologia da Huawei está em todo lugar, tanto nas redes fixas quanto nas de telefonia móvel. A Vodafone, a EE e a Three estão todas usando algum equipamento da Huawei em seu lançamento 5G, com a outra - O2 - compartilhando um pouco da rede da Vodafone.

Há uma diferença entre tê-lo como uma parte importante da rede (a rede principal) e ter o equipamento Huawei nas estações base e mastros, mas mesmo assim as telcos terão que parar de implantar novos equipamentos a partir do final de setembro de 2021 e remover todos os equipamentos Huawei 5G em 2027.

As redes de telefonia do Reino Unido têm removido cada vez mais o equipamento da Huawei de suas redes centrais à medida que as preocupações com a segurança aumentam, e o provedor de linha fixa BT Openreach também está reduzindo sua dependência do equipamento da Huawei. A Three, por exemplo, trabalhou com a Nokia e a Ericsson em seu lançamento 5G.

Para redes 5G e de banda larga de fibra completa, a revisão do governo do Reino Unido de janeiro de 2020 concluiu que, com base na posição atual do mercado do Reino Unido, os chamados "fornecedores de alto risco" (dos quais a Huawei é uma) devem ser excluídos de todos Segurança e redes críticas para a segurança (incluindo o núcleo de redes móveis) e limitadas a funções de rede de presença minoritária até um limite de 35%.

No entanto, o governo do Reino Unido revogou sua decisão de janeiro em julho de 2020. Ele disse às redes para eliminarem o uso de equipamentos Huawei na rede 5G até 2027, dizendo que "o Reino Unido não pode mais estar confiante" sobre o futuro equipamento dos chineses fornecedor.

É o resultado de os EUA terem impedido a Huawei de fabricar qualquer produto que usasse tecnologias norte-americanas, depois que anteriormente impediu as empresas americanas de negociar com o conglomerado chinês. Isso significa que o equipamento da Huawei terá que usar tecnologia na qual o Reino Unido não necessariamente confia. A medida foi aprovada pela administração Trump nos Estados Unidos.

Não há dúvida de que tirar o equipamento da Huawei custará financeiramente as redes do Reino Unido. Uma das principais razões pelas quais as redes do Reino Unido (como com muitas outras empresas de telecomunicações globais) favorecem o equipamento da Huawei é que ele provou ser confiável por um longo período de tempo, além de ter um bom preço em comparação com o equipamento de rivais. Isso também levanta questões sobre a atitude geral do Reino Unido em relação à China que, antes da encomenda da Huawei, estava focada em ter um bom relacionamento comercial.

Após a decisão de janeiro, a EE / BT disse que estimou o custo em cerca de £ 500 milhões nos próximos cinco anos. A EE estava removendo o equipamento da Huawei de sua rede principal de qualquer maneira, em favor do equipamento da Ericsson.

Oliver Dowden, secretário de estado do Departamento de Digital, Cultura, Mídia e Esportes do Reino Unido, deixou claro que a decisão "atrasará o lançamento do 5G em dois ou três anos cumulativos".

Dowden também deixou claro que tentar retirar o equipamento da Huawei antes de 2027 implicaria em enormes custos extras - mas isso pode não satisfazer muitos parlamentares que querem se livrar do equipamento da Huawei o mais rápido possível.

Em um comunicado enviado à Reuters em junho, Scott Petty, diretor de tecnologia da Vodafone do Reino Unido, disse: "A liderança do Reino Unido em 5G será perdida se as operadoras de telefonia móvel forem forçadas a gastar tempo e dinheiro substituindo equipamentos existentes"

“Não estamos vinculados a um único fornecedor, mas é importante entender a extensão do que está em jogo aqui”, concluiu Petty.

A Sede de Comunicações do Governo (GCHQ) deixou claro anteriormente que a construção de redes de dados realmente não tem muitas implicações para a segurança nacional.

De acordo com a orientação oficial do governo do Reino Unido, "o GCHQ confirmou categoricamente que a forma como construímos nossa rede pública de telecomunicações 5G e de fibra total não tem nada a ver com a forma como compartilhamos dados classificados.

"E os especialistas em segurança técnica do Reino Unido concordaram que os novos controles em fornecedores de alto risco são totalmente consistentes com as necessidades de segurança do Reino Unido."

No entanto, em uma entrevista no início de 2019 com a BBC Panorama , o diretor técnico do National Cyber Security Center (NCSC) do GCHQ sugeriu que a Huawei precisava melhorar seu jogo em termos de segurança para seus equipamentos de rede. O Dr. Ian Levy chamou a segurança da empresa de "má qualidade" e comparou-a com a "engenharia do ano 2000".

E agora o GCHQ mudou seu conselho, causado principalmente pelo desejo dos Estados Unidos de restringir o uso de tecnologia dos Estados Unidos pela Huawei em seu hardware .

Um relatório anterior do conselho do Huawei Cyber Security Evaluation Center (HCSEC) - sim, há uma agência governamental especializada analisando isso - disse que havia preocupações sobre "competência básica de engenharia e higiene da segurança cibernética que dão origem a vulnerabilidades que podem ser exploradas por uma série de atores ". Para seu crédito, a Huawei acolheu o feedback e resolveu trabalhar nas questões em parceria com a HCSEC, como tem feito com órgãos do Reino Unido a longo prazo.

A Huawei continua a protestar sua inocência, inicialmente dando boas-vindas à resposta do governo do Reino Unido em janeiro de 2020, mas em abril de 2020 emitiu uma carta estranhamente oportuna atacando as "críticas infundadas" em torno do envolvimento da Huawei no lançamento do 5G no Reino Unido.

Parece que isso é particularmente voltado para o ataque contínuo do governo dos EUA (veja abaixo) e de alguns parlamentares do governo do Reino Unido que continuam a expressar sua discordância sobre a decisão anterior de permitir que as redes do Reino Unido continuem usando o equipamento da Huawei.

A carta do vice-presidente da Huawei, Victor Zhang, diz que a empresa tem boas intenções em manter a Grã-Bretanha conectada no clima atual. "No momento, ao manter a Grã-Bretanha online, podemos fazer nossa parte ajudando o país neste período difícil."

"Para apoiar o esforço, montamos três novos depósitos e estamos redistribuindo peças sobressalentes importantes em todo o país para garantir a continuidade do fornecimento."

"Apesar disso, tem havido críticas infundadas de alguns sobre o envolvimento da Huawei no lançamento do 5G no Reino Unido. E há aqueles que optam por continuar nos atacando sem apresentar qualquer evidência. Interromper nosso envolvimento no lançamento do 5G seria um péssimo serviço para a Grã-Bretanha."

Em uma entrevista ao Guardian em novembro de 2020, o vice-presidente da Huawei, Victor Zhang, disse que a derrota de Trump nos Estados Unidos deveria significar que o Reino Unido reavalia a proibição, mas não há sinal de que isso aconteça.

Em uma entrevista à Pocket-lint , perguntamos ao diretor de marca global da Huawei, Andrew Garrihy, sobre o UK 5G e ele admitiu que “como marca, não há dúvida de que enfrentamos desafios extraordinários”.

"E fomos sujeitos a muitas alegações que não são sustentadas por nenhuma evidência. Mas deixe-me falar sobre os fatos. Estamos [no Reino Unido] há 20 anos fornecendo conectividade de rede. Ajudamos com 3G e 4G E continuamos a investir muito para apoiar nossos clientes.

"O governo [do Reino Unido} em janeiro decidiu que poderíamos participar do lançamento do 5G. Essa foi uma decisão baseada em evidências e foi uma boa decisão que garantirá que o Reino Unido obtenha tecnologia avançada. A conectividade deixou de ser uma espécie de commodity que todos nós tentamos obter com os custos mais baixos possíveis algo que é realmente muito importante.

Ao longo de todo o processo, o governo dos EUA deixou claro que não confia na Huawei e, como está bem documentado, impediu que as empresas dos EUA tratassem com uma proibição comercial e, em seguida, agiu para impedi-la de usar tecnologias dos EUA em equipamentos .

Mas os Estados Unidos não apresentaram nenhuma evidência de sua posição publicamente, embora geralmente não tenham conseguido convencer os governos do Reino Unido e da Europa - no entanto, a Austrália e o Japão impediram a Huawei de se envolver em redes 5G.

No período que antecedeu a decisão do governo do Reino Unido em janeiro e posteriormente os EUA sugeriram que a decisão do Reino Unido de continuar a usar a Huawei poderia ter implicações no compartilhamento de dados sensíveis. Os EUA apresentaram um dossiê ao governo do Reino Unido no início de 2020, mas não foi registrado e nenhum detalhe foi divulgado. Essa pressão contínua pareceu funcionar e resultou nos anúncios subsequentes do governo do Reino Unido.

Em 5 de setembro de 2019, o presidente Trump reafirmou as afirmações anteriores de que "a Huawei é uma grande preocupação de nossos militares, de nossas agências de inteligência, e não estamos fazendo negócios com a Huawei". No início de 2020, o secretário de estado dos EUA, Mike Pompeo, disse : “nunca permitiremos que as informações de segurança internacional dos EUA passem por uma rede na qual não temos confiança e confiança”. Isso claramente teve algum impacto no governo do Reino Unido também .

No entanto, a derrota de Trump aumentou as esperanças da Huawei de que o próximo governo Biden poderia suavizar sua abordagem. No entanto, vários meios de comunicação - como o Washington Post - relataram que Biden deve "permanecer duro com a tecnologia chinesa". Na verdade, ele cita um artigo de Biden que diz: "Os Estados Unidos precisam ser duros com a China. Se a China conseguir o que quer, continuará roubando dos Estados Unidos e das empresas americanas sua tecnologia e propriedade intelectual".

