Ter a tecnologia Huawei em nossas redes 5G realmente importa?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Em janeiro, o governo do Reino Unido decidiu que a tecnologia Huawei pode continuar sendo usada de maneira limitada nas redes 5G.

Mas existem algumas questões em jogo, inclusive a perspectiva dos EUA - vejamos os detalhes aqui.

Vamos esclarecer uma coisa: a tecnologia da Huawei está em todo lugar, tanto nas redes fixas quanto nas de telefonia móvel. A Vodafone, EE e Three estão usando alguns equipamentos da Huawei em seu lançamento 5G, com o outro - O2 - compartilhando parte da rede da Vodafone.

Há uma diferença entre tê-lo como parte essencial da rede (a rede principal) e ter equipamentos da Huawei em estações base e mastros. Se você proibisse os equipamentos da Huawei, precisará substituir muitos equipamentos de rede que - na avaliação do governo e de outros países - não representem nenhum tipo de ameaça à segurança. Em vez disso, o governo limitou o uso de equipamentos a partir de - veja abaixo.

As redes telefônicas do Reino Unido removeram cada vez mais os equipamentos Huawei de suas redes principais, à medida que as preocupações com segurança aumentaram, e o provedor de telefonia fixa BT Openreach também está reduzindo sua dependência de equipamentos Huawei.

Para redes de banda larga 5G e fibra completa, a análise do governo do Reino Unido concluiu que, com base na posição atual do mercado do Reino Unido, os chamados "fornecedores de alto risco" (dos quais a Huawei é um) devem ser excluídos de toda segurança. redes críticas (incluindo o núcleo das redes móveis) e limitada a uma presença minoritária, a rede funciona até um limite de 35%.

Há poucas dúvidas de que a retirada de equipamentos da Huawei custará às redes do Reino Unido financeiramente. Uma das principais razões pelas quais as redes do Reino Unido (como em muitas outras empresas de telecomunicações globais) favorecem o equipamento da Huawei é que ele provou ser confiável por um longo período de tempo, além de ter um bom preço em comparação com equipamentos de rivais.

A EE / BT diz que estima o custo em cerca de 500 milhões de libras nos próximos cinco anos. A EE estava removendo os equipamentos Huawei de sua rede principal de qualquer maneira, a favor dos equipamentos Ericsson. Em um momento, o órgão do setor, a Mobile UK, sugeriu que custaria à economia do Reino Unido £ 6,8 bilhões para cortar a Huawei completamente de todas as redes (o que não está acontecendo).

A sede de comunicações do governo (GCHQ) é clara: a construção de redes de dados realmente não tem muita implicação para a segurança nacional.

De acordo com as orientações oficiais do governo do Reino Unido, "o GCHQ confirmou categoricamente que a forma como construímos nossa rede de telecomunicações públicas de 5G e fibra completa não tem nada a ver com a maneira como compartilhamos dados classificados.

"E os especialistas em segurança técnica do Reino Unido concordaram que os novos controles sobre fornecedores de alto risco são completamente consistentes com as necessidades de segurança do Reino Unido".

No entanto, em uma entrevista no início de 2019 à BBC Panorama , o diretor técnico do Centro Nacional de Segurança Cibernética (NCSC) do GCHQ sugeriu que a Huawei precisava melhorar seu jogo em termos de segurança para seus equipamentos de rede. O Dr. Ian Levy chamou a segurança da empresa de "péssima" e a comparou à "engenharia no ano 2000".

Um relatório da diretoria do Centro de Avaliação de Segurança Cibernética da Huawei (HCSEC) - sim, há uma agência governamental especializada olhando para isso - disse que havia preocupações sobre "competência básica em engenharia e higiene de segurança cibernética que dão origem a vulnerabilidades que podem ser exploradas por eles". uma variedade de atores ". Para seu crédito, a Huawei recebeu com satisfação o feedback e resolveu trabalhar nas questões em parceria com a HCSEC, como fez com os organismos do Reino Unido a longo prazo.

A empresa continua protestando contra sua inocência, recebendo inicialmente a resposta do governo do Reino Unido, mas em abril de 2020 emitiu uma carta estranhamente cronometrada, divulgando as "críticas infundadas" sobre o envolvimento da Huawei na distribuição 5G do Reino Unido.

Parece que isso é particularmente voltado para o ataque contínuo do governo dos EUA (veja abaixo) e de alguns parlamentares do governo do Reino Unido que continuam a manifestar discordância com a decisão anterior de permitir que as redes do Reino Unido continuem usando equipamentos da Huawei.

A carta do vice-presidente da Huawei, Victor Zhang, diz que a empresa tem boas intenções em manter a Grã-Bretanha conectada no clima atual. "No momento, mantendo a Grã-Bretanha on-line, somos capazes de desempenhar nosso papel em ajudar o país nesse período difícil".

"Para apoiar o esforço, montamos três novos armazéns e estamos redistribuindo as principais peças de reposição em todo o país para garantir a continuidade do fornecimento".

"Apesar disso, houve críticas infundadas de alguns sobre o envolvimento da Huawei na distribuição 5G do Reino Unido. E há aqueles que optam por continuar nos atacando sem apresentar nenhuma evidência. Interromper nosso envolvimento na distribuição 5G faria um desserviço à Grã-Bretanha".

Durante todo o processo, o governo dos EUA ficou claro que não confia na Huawei e, como foi bem documentado, impediu as empresas americanas de lidar com ela com uma proibição comercial . Mas os EUA não apresentaram evidências de sua posição publicamente, embora não pareçam capazes de convencer os governos do Reino Unido e da Europa - no entanto, a Austrália e o Japão impediram a Huawei de se envolver em redes 5G.

No período que antecedeu a decisão do governo do Reino Unido e, posteriormente, sugeriu que a decisão poderia ter implicações no compartilhamento de dados confidenciais. Os EUA apresentaram um dossiê ao governo do Reino Unido no início de 2020, mas não se registrou e nenhum detalhe foi divulgado.

Em 5 de setembro de 2019, o presidente Trump reafirmou as afirmações anteriores de que "a Huawei é uma grande preocupação de nossas forças armadas, de nossas agências de inteligência e não estamos fazendo negócios com a Huawei". No início de 2020, o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, disse : "nunca permitiremos que as informações de segurança internacional americanas passem por uma rede na qual não temos confiança". Novamente, isso não alcançou o resultado desejado e certamente parece que os EUA perderam essa disputa.