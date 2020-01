Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Estas podem ser imagens do Huawei P40 Pro vistas em estado selvagem antes de seu lançamento? Não há mais segredo?

Seguimos os rumores dos modelos P40 e P40 Pro da Huawei - que podem ser lançados em meados de março - e a foto acima, que apareceu pela primeira vez no site de mídia social chinês Weibo, parece confirmar algumas probabilidades em potencial.

Primeiro, na frente: veja esse arranjo de câmeras com dois furos? Isso, ali mesmo, parece confirmar a câmera dupla na frente, sem um design de entalhe dessa vez.

No entanto, na parte traseira, há um estojo no telefone com duas aberturas aparentes para as câmeras. Eles parecem bastante espaçados, o que é presumivelmente um engodo para distrair, já que as atuais imagens representam uma grande unidade saliente na direção de um lado do telefone.

Observe também o cabo com abertura de 3,5 mm saindo da mão do proprietário? Isso parece confirmar que não há conector de 3,5 mm para fones de ouvido, com o uso de dongle USB-C para fones de ouvido com fio.

Há rumores de que o P40 possui um sistema de câmera tripla, o P40 Pro um sistema de câmera quádrupla, enquanto o P40 Pro Premium deverá ter um sistema de câmera penta. Mas o design desta seção de câmera no telefone, aparentemente, parecerá o mesmo entre esses dispositivos.

Após o lançamento do Huawei Mate 30 Pro - o primeiro telefone que não foi capaz de oferecer serviços completos do Google na Europa, em relação à proibição nos EUA -, esperamos que a série P40 siga um caminho semelhante, executando o software EMUI da empresa Android, mas sem acesso a serviços completos. No futuro, o acesso total será possível ou o HarmonyOS da empresa assumirá o controle.