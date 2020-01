Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Huawei anunciou a EMUI 10 em setembro de 2019 com uma versão beta que permite que as pessoas experimentem o software em seus dispositivos, juntamente com o Android 10 que fica embaixo dela. A empresa confirmou agora que a EMUI 10 está sendo lançada em uma gama completa de dispositivos, incluindo a principal série Huawei P30.

Se tudo isso parece familiar, é porque muitas pessoas consideram a programação beta como sendo a distribuição, com vista para as letras pequenas no canto de um slide que foi compartilhado, mas houve relatos de que a atualização havia chegado em novembro de 2019 - uma atualização que não entramos no escritório.

Então, com os dedos cruzados, esta atualização chegará aos dispositivos globais, como prometido pelo mais recente comunicado da Huawei.

O EMUI 10 traz vários recursos que você encontrará no Android 10, como um modo escuro mais abrangente em todo o sistema, uma nova "interface em estilo de revista", animações mais suaves e maior segurança e desempenho.

É claro que a questão dos serviços do Google não deve surgir para esses dispositivos, pois eles foram lançados antes da proibição, o que significa que o suporte deve continuar no futuro próximo, embora esse possa não ser o caso de grandes atualizações futuras.

Então, aqui está a lista mais recente da Huawei detalhando quais dispositivos estão recebendo a atualização EMUI 10, a partir de janeiro de 2020:

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 X (4G)

Huawei Nova 5T

A atualização também é prometida para os seguintes dispositivos, chegando "nos próximos meses", o que não é exatamente uma linha do tempo em que você pode confiar: