Processadores P40 Pro detalhados completam o conjunto da próxima geração da Huawei

Havia ficado um pouco quieto na parte frontal do Huawei P40 , mas isso mudou rapidamente, com imagens detalhadas aparecendo mostrando o P40, o P40 Pro mostrado aqui e uma super versão chamada P40 Pro Premium Edition.

Essas novas imagens do Huawei P40 Pro, graças ao Android Headlines, mostram todos os ângulos do próximo telefone, revelando que ele terá um sistema de câmera quad Leica na parte traseira, uma câmera dupla com furos na frente e botões físicos.

Tudo isso parece bastante familiar agora, pois vimos esses detalhes confirmados em várias fontes, mas o que nem sempre ficou claro é quantos aparelhos a Huawei pode estar lançando. Até recentemente, houve algum debate sobre o número de câmeras na parte traseira do Pro - até que a Premium Edition foi revelada.

Até os detalhes interessantes da câmera: a unidade traseira mostra quatro câmeras e uma delas é uma teleobjectiva de periscópio. As letras pequenas na imagem dizem 18-125, que são as mesmas da P30 Pro, por isso é uma câmera telefoto 5x na parte traseira. Compare isso com a Premium Edition, que é de 18 a 240, porque possui um sistema de telefoto de 10x.

Estamos assumindo que temos um sensor principal de 64 megapixels aqui, junto com a grande angular e, finalmente, esse zoom. O sensor adicional é provavelmente um sensor de tempo de voo.

Quanto às outras especificações, estamos vendo um dispositivo Kirin 990 com uma tela de 6,5 a 6,7 polegadas, de acordo com as especificações vazadas e ele virá em uma ampla gama de cores, como vimos graças ao 91Mobiles.

Obviamente, no momento a Huawei está a caminho de lançar esses dispositivos sem os serviços do Google, com o objetivo de suplantar os Serviços Móveis da Huawei em seu lugar. Ainda não se sabe se esses usuários satisfarão os usuários do Android que desejam uma integração perfeita do Google.