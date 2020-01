O último vazamento do Huawei P40 Pro revela a data de lançamento - e mostra cinco câmeras traseiras!

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O P40 e o P40 Pro da Huawei parecem estar conosco no final de março, depois que os vazamentos de vazamentos em série revelaram a data de lançamento e uma imagem detalhada com duas variantes do novo telefone - completo com cinco câmeras traseiras.

Ele também twittou uma data - 26 de março - que provavelmente é a data de lançamento dos novos telefones. Já sabemos há algum tempo que a revelação aconteceria em Paris em março, mas essa data é nova.

A principal vantagem da imagem compartilhada pela evleaks é o fato de haver cinco lentes na parte traseira do novo telefone principal Kirin 990. Previsões anteriores haviam estabelecido o número de lentes em quatro.

Além do sensor Sony IMX686 de 64 megapixels, também esperamos uma lente telefoto com zoom de 10x, uma câmera grande angular e um sensor de tempo de voo. A quinta lente pode ser uma câmera macro.

Há também duas câmeras perfuradas na parte frontal do telefone (como resultado, não há entalhes), o que estávamos esperando. Crucialmente, as renderizações também revelam a presença de botões físicos de volume, ao contrário do Mate 30 Pro de setembro, que tinha botões de volume virtuais.

A última revelação vem de vazamentos do design do P40 e das cores do P40 Pro no início desta semana.

No entanto, além dos acabamentos anunciados anteriormente, também está prevista uma variante cerâmica do novo P40 Pro, de acordo com evleaks.

O futuro desses dispositivos ainda está um pouco no ar - embora indubitavelmente forneçam hardware digno de acompanhar o P30 Pro e o Mate 30 Pro, ainda não sabemos se eles poderão executar os aplicativos do Google depois A proibição comercial da Huawei nos EUA ainda está em andamento.