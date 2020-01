Imagens do Huawei P40 Pro vazam uma gama completa de cores do dispositivo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Embora a Huawei não tenha muita sorte em superar seu impasse com os EUA, o que significa que ainda não tem acesso aos serviços do Google, a empresa ainda está se preparando para lançar novos dispositivos emblemáticos - e agora deu uma boa olhada no Huawei P40 Pro .

A imagem vem da 91Mobiles, que forneceu um número confiável de vazamentos nos últimos anos, neste caso mostrando uma linha de dispositivos Huawei P40 Pro em uma variedade de cores. A fonte diz que essas cores são preto, blush dourado, prata geada, azul profundo do mar e branco gelo - o azul profundo do mar já chamou nossa atenção.

Não há como dizer de onde a imagem veio e se é precisa em termos de representação de coisas como as câmeras ou não - mas há alguns pequenos detalhes, como a maneira como o canto do quadro se encaixa na tela, sobre os quais ouvimos falar. antes.

Esperamos que a parte traseira do P40 Pro fique assim, mas ainda não está claro exatamente o que a Huawei pode estar fazendo com suas câmeras. Aqui parece haver duas lentes regulares e uma terceira lente de periscópio na parte inferior (parecendo um pouco mais ao quadrado). Achamos que há um quarto sensor sob o flash, embora isso não seja muito claro. Pode ser uma lente de tempo de voo ou macro.

Os detalhes sobre os próximos dispositivos da Huawei estão começando a aparecer, com a empresa confirmando que lançará os novos dispositivos em um evento em Paris em março de 2020.