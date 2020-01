Huawei Mate Xs chegando em "março", poderia ser mais barato, mais robusto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Dizem que a Huawei está acompanhando seu telefone / tablet dobrável Mate X com um novo modelo melhorado em breve. Talvez até chegar antes do Reino Unido e da Europa receberem a versão existente.

O Huawei Mate Xs, como está sendo chamado, será lançado em março (logo após o MWC 2020).

Além disso, de acordo com "fontes da cadeia da indústria", a tela será mais fácil para o fabricante, o que pode reduzir o preço. Considerando que o atual Mate X está em torno da marca de 2.000 libras (2.299 euros), isso será essencial se a Huawei quiser vender algo em números significativos.

Como sugerido anteriormente por Richard Yu , chefe dos negócios de consumo da Huawei, o Mate Xs também exibirá um design de dobradiça aprimorado, melhor tela dobrável e novo processador - considerado o Kirin 990.

Essas melhorias foram confirmadas pela cadeia da indústria, com as fontes dizendo ao site chinês Mydrivers dizendo que a durabilidade da dobradiça é maior, a tela é mais resistente e que mesmo o tamanho do corpo muda, para um fator de forma um pouco menor para maior portabilidade.

Também há sugestões de que a Huawei anunciará um segundo telefone dobrável este ano, para lançamento no segundo semestre de 2020.