Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Depois de um 2019 difícil para a Huawei - o que com os EUA proibindo o Google , que não foi resolvido apesar das novas negociações comerciais EUA-China em 2020 - a empresa chinesa está lutando para se reafirmar no mercado de telefonia móvel, falando Dia do desenvolvedor da Huawei em Londres, Reino Unido.

Com seus dispositivos mais recentes, como o Mate 30 Pro , incapaz de utilizar os Serviços do Google e, portanto, o Google Play Store, a empresa chinesa anunciou em agosto de 2019 sua inicial Huawei Developer Conference (HDC) que traria seus próprios serviços , potencialmente sob seu sistema operacional HarmonyOS .

Conhecida como Huawei Mobile Services, a plataforma foi confirmada na v4.0 em dezembro de 2019. A AppGallery da empresa - sua alternativa à Google Play Store - existe há muito tempo em seus telefones, mas raramente é usada pelo público ocidental.

O objetivo, portanto, foi integrar mais desenvolvedores por meio do HMS Core - um serviço de registro gratuito para desenvolvedores que desejam trazer seus aplicativos para a loja - com insights e incentivos adicionais. Dado que o AppGallery já tem mais de 400 milhões de usuários mensais - a maioria deles na China, é claro -, esse é um público potencial.

A Huawei ainda está pronta e aguardando, com o dedo sobre o botão restabelecer o Google Services, mas com essa rota parecendo menos provável nos mercados ocidentais, o HMS é o futuro provável. O CEO da empresa, Richard Yu, diz que a marca está pronta e que cerca de 55.000 desenvolvedores se inscreveram no HMS.

O que é tudo muito bem. Não é surpresa que uma das 100 marcas mais valiosas do mundo tenha recursos para criar sistemas de classe mundial em pouco tempo e atrair outros. A questão maior, pensamos, é se as pessoas agora confiam na marca e até considerariam investir em seus futuros dispositivos. O mesmo se aplica aos desenvolvedores, sabendo que não haverá mercado nos EUA para se infiltrar, pesando as somas dos custos de desenvolvimento e do alcance do mercado.

Estamos ansiosos para ver onde a Huawei chega ao longo de 2020. A empresa estará exibindo no Mobile World Congress 2020 em fevereiro - depois de se apresentar na CES 2020 em Las Vegas - mas suspeitamos que quaisquer novos produtos serão focados em laptops e tablets.