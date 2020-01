Apesar do novo acordo comercial EUA-China, a Huawei não está clara

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Não parece que a Huawei se beneficie do recém-anunciado acordo comercial da China. De fato, o pior ainda está por vir.

O presidente dos EUA, Donald J Trump, e o vice-primeiro-ministro chinês Liu He assinaram um acordo comercial durante uma cerimônia na Casa Branca na quarta-feira, 15 de janeiro, depois de dois anos de tensões elevadas que resultaram em várias tarifas de mercadorias de centenas de bilhões de dólares de ambos os países. Os EUA também haviam colocado a empresa chinesa na lista negra Huawei, devido a questões de segurança, sem oferecer evidências.

Agora, como parte do novo acordo comercial entre os EUA e a China, ou pelo menos a fase um, o governo Trump prometeu reduzir uma parte das tarifas, enquanto a China se compromete a comprar US $ 200 bilhões em mercadorias dos EUA em energia, agricultura , serviços e fabricação. Este "acordo de fase um" também acrescenta algumas restrições às "transferências de tecnologia e desvalorização da moeda", segundo o Politico .

O acordo de 86 páginas inclui até proteções mais rígidas de propriedade intelectual. Leia o texto completo do contrato aqui (via Bloomberg).

O governo Trump disse que um segundo acordo - supostamente cobrindo a segurança cibernética e possivelmente a Huawei - ainda está por vir. O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, disse à CNBC na quarta-feira que podemos esperar mais reversões de tarifas, e não parece que a Huawei esteja clara.

"Assim como neste acordo, houve certas reversões, na fase dois haverá reversões adicionais", disse Mnuchin. "Acho que uma quantidade significativa de problemas de tecnologia está na fase um... Há certas áreas de outros serviços que não os serviços financeiros que estarão na fase dois. Há alguns problemas adicionais de segurança cibernética que estarão na fase dois. Portanto, ainda há mais problemas ".

Ele acrescentou: "A Huawei não faz parte do diálogo econômico, faz parte do diálogo sobre segurança nacional, que está em andamento. Eles serão negociados separadamente".

Antes da entrevista de Mnunchin, o The Wall Street Journal relatou que o governo Trump planejava continuar pressionando a Huawei, ainda na lista negra, impondo novas regras que proíbem a venda de produtos fabricados no exterior para a empresa. O relatório também observou que o Departamento de Comércio procurou recentemente preencher uma brecha que permitia às empresas americanas vender para a Huawei em locais no exterior.

Portanto, nada mudou ainda para a Huawei e pode não melhorar por um tempo.