Projeto Huawei P40 vazou, mostrando câmera tripla Leica

A Huawei já confirmou que anunciará seus próximos telefones principais em um evento em Paris em março, mas graças a um novo conjunto de renderizações, temos uma boa idéia de como será um desses telefones.

Esperamos plenamente que a Huawei lance um par de novos dispositivos, o P40 e o P40 Pro - e é o P40 comum que estamos vendo aqui, graças à 91Mobiles.

As imagens mostram uma câmera retangular na parte traseira, bem projetada com a marca Leica e três lentes. Não está claro exatamente o que essas câmeras serão no momento, mas é seguro adivinhar que é uma câmera principal, uma câmera ultralarga e uma teleobjetiva.

Parece que a Huawei também pode estar retirando o soquete de fone de ouvido de 3,5 mm do P40, pois não há sinal disso nas renderizações, mas temos um vislumbre da câmera frontal dupla na tela.

Parece que a Huawei vai usar o design do furo, deslocado para a esquerda e embalado em duas lentes. Mais uma vez, não temos idéia do que são essas lentes, mas poderia ser uma questão principal e de grande angular tirar selfies em grupo. Esperamos que não seja um sensor de tempo de voo porque, em nossa opinião, a perda da tela utilizável não vale o retorno do ToF.

A fonte diz que a tela é plana e não é muito diferente do P30 de 2019 , então suspeitamos que será esse o caso. Caso contrário, o P40 perde parte do design do P40 Pro, que é relatado como uma curva bastante agressiva na tela.

A questão maior sobre os telefones da Huawei continua relacionada ao software. Sem acesso aos serviços do Google, a Huawei enfrentará dificuldades em alguns mercados, e é o caso do Huawei Mate 30 , que não está amplamente disponível no Reino Unido, por exemplo.

Tudo será revelado em março, mas, no momento, parece que a Huawei ainda está indo sozinha na frente do software.