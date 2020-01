Huawei P40 e P40 Pro: data de lançamento, rumores e especificações

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Huawei esteve muito presente na imprensa em 2019. A empresa entregou excelentes smartphones no P30 no início do ano, seguidos pelo Mate 30 e Mate 30 Pro no final do ano.

Infelizmente, por melhores que sejam os Mate 30 e Mate 30 Pro, eles foram os primeiros dispositivos a serem afetados pela guerra comercial dos EUA na China , iniciando sem acesso aos aplicativos do Google.

O que isso significa para o Huawei P40 e P40 Pro? Eles ainda serão lançados e o que podemos esperar deles se o fizerem? Aqui está tudo o que sabemos sobre o P40 e o P40 Pro.

Confirmação de lançamento em março de 2020

Preço a partir de £ 650

A Huawei confirmou que a série P40 será lançada em março de 2020 com um evento em Paris. O anúncio foi feito por Richard Yu, presidente do grupo de negócios da Huawei Device.

Em termos de preço, o P30 começa em £ 699, enquanto o P30 Pro começa em £ 899. Não ficaríamos surpresos em ver o P40 e o P40 Pro em torno dos mesmos preços dos seus antecessores, se não um pouco mais - se ele for lançado na Europa.

Câmera frontal dupla com furação

Projetos de metal e vidro

Exposição do horizonte

Fomos tratados com alguns vazamentos de design para o P40 Pro, com renderizações da @ 91Mobiles - via @OnLeaks - nos dando uma boa noção do que esperar. O @OnLeaks tem um bom histórico, portanto esse é provavelmente o design que obteremos. Isso mostra um sanduíche de metal e vidro e é praticamente o que esperamos, mas com uma câmera pronunciada na parte traseira do telefone.

Também é bastante certo que a Huawei fará uso do seu Horizon Display, envolvendo a borda do telefone, mas parece que o quadro ficará mais alto nos cantos do P40 Pro - provavelmente fornecendo proteção aprimorada contra danos causados por quedas. esta área.

Mais recentemente, vimos o P40 normal aparecer nas renderizações e isso parece ter uma tela mais plana - como o P30 fez - novamente mostrando as diferenças entre esses dois telefones.

Não há fone de ouvido de 3,5 mm e nem sinal de scanner de impressão digital; portanto, é provável que ele esteja no visor nos dois dispositivos.

OLED, 120Hz

P40 Pro: ~ 6,5-6,7 polegadas; P40: ~ 6,1-6,2 polegadas

Sensores de impressão digital na tela

O Huawei P30 e o P30 Pro têm uma resolução Full HD + em seus monitores OLED. Parece que o Huawei P40 Pro estará migrando para o Quad HD + OLED, com um tamanho de 6,5 a 6,7 polegadas - as dimensões exatas são desconhecidas no momento, mas este será um Horizon Display , curvado em todas as bordas, de acordo com relatórios.

Dizem que o P40 mede 6,1-6,2 polegadas e é mais provável que seja plano, algo que é confirmado pelo design. Há uma chance de que também seja OLED, mas tenha uma resolução Full HD +.

Sistema Leica

Câmera principal de 64MP, telefoto 10x 8 / 16MP

Sistema de cinco câmeras

As Huawei P30 e P30 Pro são algumas das melhores câmeras para smartphones do mercado. A P40 e a P40 Pro colocam um grande foco em seus recursos de câmera.

Até agora, tivemos apenas alguns rumores sobre o que o P40 Pro pode oferecer. Isso inclui o Sony IMX686, um novo sensor de 64 megapixels, combinado com uma câmera telefoto de periscópio que oferece zoom de 10x. No entanto, os relatórios diferem no sensor por trás dessa telefoto de 10x, alguns dizendo que é um sensor de 16 megapixels e outros dizendo que são 8 megapixels.

Também haverá uma câmera grande angular, uma câmera macro e um sensor de tempo de voo no P40 Pro.

É provável que o P40 descarte alguns desses elementos da câmera, mas no momento não está claro com o que cada dispositivo será equipado - a partir das renderizações, parece que o P40 terá três câmeras.

Também se acredita amplamente que o P40 e o P40 Pro terão câmeras frontais duplas, usando um furo na tela.

Kirin 990

Carregamento sem fio reverso

Carregamento rápido

A Huawei fabrica seus próprios chips para que o P40 e o P40 Pro funcionem sem dúvida no mais recente processador Kirin - o Kirin 990 - que é o mesmo que a Huawei usa em seu Mate 30. Esperamos que esteja disponível como 4G e 5G.

Esperamos ver um carregamento com fio super rápido no P40 Pro, com rumores de que a Huawei tem um novo sistema de 50W. Também esperamos ver o carregamento sem fio reverso.

Diz-se que a bateria é 5500mAh.

É a pergunta de um milhão de dólares: o P40 e o P40 Pro oferecerão aplicativos e serviços do Google? No momento, esperamos que não.

É possível que a proibição do Google resultante da guerra comercial EUA-China possa ter se resolvido até 2020. Portanto, embora não descartemos a possibilidade de o P40 e o P40 Pro oferecerem aplicativos do Google ainda, suspeitamos que seja mais provável que eles oferecerá a mesma experiência de software que a série Mate 30.

No momento, foi confirmado que o P40 será lançado no Android 10 com EMUI 10 e que virá com os Serviços de dispositivos da Huawei.

Você encontrará rumores sobre o P40 e o P40 Pro aqui como e quando eles aparecerem.

Novas renderizações de superfície mostrando o regular dos dois telefones da Huawei, o P40 .

Aparecem os relatórios do P40 Pro , trazendo consigo algumas alegações sobre o que formará a câmera no futuro telefone da Huawei.

Um relatório de um analista citado com frequência sugere que o Huawei P40 Pro terá um zoom de 10x com sensor de 8 megapixels.

O vazador do Twitter @UniverseIce disse que o P40 Pro virá com uma lente telefoto de 10x com um sensor de 16 megapixels.

S11 + zoom óptico de 5x 48MP

P40Pro zoom óptico de 10x 16MP

Duas abordagens muito diferentes - Ice universe (@UniverseIce) 20 de dezembro de 2019

As renderizações de uma fonte confiável fornecem uma visão geral do design geral, além de adicionar alguns detalhes às especificações.

A Huawei confirmou que a série P40 será apresentada em um evento em Paris em março de 2020.

Uma imagem que afirma ser de um Huawei P40 mostra uma grande área onde as câmeras podem se sentar - mas também que o design não está mudando enormemente do P30 Pro.

Um conjunto abrangente de especificações para o Huawei P40 Pro apareceu no Twitter, mas de uma fonte que não está bem estabelecida em vazamentos, portanto, precisa ser tratada com cautela. Muitas das suposições fazem sentido lógico, mas há pouco para corroborar os fatos.

Um relatório da The Information sugere que a Huawei pode lançar o P40 e o P40 Pro no início de 2020. Dispositivos anteriores foram lançados em março, mas a empresa pode levar as coisas adiante. Pode ser para atrair compradores chineses.