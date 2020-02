Assista ao anúncio MWC da Huawei aqui: além do que esperar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Apesar do ano tumultuado da Huawei, é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e a Europa ainda é um grande mercado para a empresa. Ele deveria ter uma grande conferência de imprensa no Mobile World Congress antes do cancelamento do evento e ainda está avançando com um evento de lançamento em 24 de fevereiro.

Não vamos ver os próximos P40 e P40 Pro neste lançamento - eles serão apresentados no final de março.

Lembre-se de que os dispositivos móveis de entrada da Huawei não têm aplicativos do Google, mas eles têm o EMUI 10 rodando em cima do Android 10. Isso se deve à proibição comercial da Huawei nos EUA .

O anúncio da Huawei ocorrerá em 24 de fevereiro nos seguintes horários:

Costa Oeste dos EUA: 05:00 PDT

Costa Leste dos EUA: 8h EDT

Reino Unido: 13:00

CET: 14:00

Nova Deli, Índia: 18h30

Pequim, China: 21:00

Sydney, Austrália: 00:00 25 de fevereiro

A resposta simples é: bem aqui. A Huawei está disponibilizando a transmissão ao vivo para todos via YouTube . Incorporaremos aqui quando for possível.

Como mencionamos, não receberemos o P40 e o P40 Pro neste lançamento, eles estão atrelados ao lançamento no final de março. O dinheiro atual está na última semana desse mês, em cerca de quatro semanas.

A Huawei geralmente usa esta palestra para destacar os avanços em seus produtos que não são smartphones, especificamente a série de tablets MediaPad e a linha de laptops MateBook. Provavelmente, estamos observando o lançamento de um novo tablet para iPad Pro, lançado em novembro .

Também podemos ver algumas melhorias na série MateBook.

Por fim, também esperamos que a Huawei faça algum movimento em torno de smartphones dobráveis. Pensamos no final do ano passado que a Huawei introduziria o Mate X na Europa agora, mas havia rumores de janeiro de que o aparelho seria atualizado antes do lançamento .

Também podemos ouvir mais sobre o lançamento dos Serviços Móveis da Huawei (HMS) para dispositivos Huawei à luz da proibição comercial dos EUA. A Huawei sustenta que essa era sua estratégia de qualquer maneira, mas que a incapacidade de usar os aplicativos do Google apenas acelerou o processo . Já sabemos que a Huawei está planejando um aplicativo de mapas da TomTom .