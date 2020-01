Atualização do Huawei EMUI 10: o que há de novo e quando chegará ao seu telefone?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A atualização de software mais recente da Huawei se chama EMUI 10 e está sendo lançada nos dispositivos nos últimos dois anos - para obter uma lista completa de dispositivos compatíveis, consulte a parte inferior deste artigo.

A EMUI é uma interface de usuário projetada pela Huawei que fica em cima do Android do Google. Nesse caso, o EMUI 10 funciona com o Android 10 .

A relação Huawei-Google tem sido um grande desafio recentemente devido à proibição comercial da Huawei nos EUA.

Como a Huawei possui licenças / contratos existentes para dispositivos pré-existentes, qualquer coisa lançada antes da série Huawei Mate 30 terá Android completo, com Google Play Services e tudo o que isso implica: Play Store, Play Filmes, Play Games e todos os outros Aplicativos do Google que exigem o Google Play Services para funcionar.

O Huawei Mate 30 e o Mate 30 Pro não têm o Google Play Services , e esperamos o mesmo para os próximos P40 e P40 Pro . Isso significa que você está confiando na Huawei App Gallery para obter seus aplicativos e jogos e vai perder alguns aplicativos padrão do Android.

Isso acontecerá com qualquer novo dispositivo Huawei ou Honor daqui para frente até que a situação entre os EUA, China e Huawei seja resolvida e a proibição comercial seja levantada.

Esta versão é a maior revisão visual da EMUI por alguns anos. Com isso dito, ainda é muito claramente o Android. Na verdade, parece mais um Android puro do que nunca.

Apesar disso, não há como confundir com a experiência baunilha do Android que você encontraria no telefone Pixel ou Android One . Ele mantém seu próprio senso de estilo. Não há uma capa idêntica para Android por aí, mas a mais semelhante da memória recente é a capa OneUI que a Samsung usa em seus smartphones mais recentes.

Há também um modo escuro completo em todo o sistema.

Da maneira como a Huawei fala sobre a EMUI 10, ela deseja que todos os nossos dispositivos inteligentes conversem entre si de maneira transparente e eficiente, enquanto aplicativos e programas que funcionam entre eles com o mínimo de trabalho dos desenvolvedores de aplicativos. É um sonho ousado e que ainda estamos para ver se decolará.

A EMUI 10 foi projetada visualmente, desde o início, para influenciar os princípios do design da revista. O que isso significa é que parece haver uma hierarquia clara de manchetes, listas e conteúdo. Na realidade, isso significa muito mais espaço em branco.

Como as revistas, os títulos são grandes e ousados, ocupando uma boa parte na parte superior da tela. É verdade se você está no aplicativo Configurações, Calendário, Contatos ou em qualquer outro aplicativo Huawei pré-instalado. Todos eles têm uma aparência limpa e bem espaçada, uniforme e se encaixam perfeitamente. Parece menos apertado do que antes.

Essa mesma abordagem também é aplicada ao menu suspenso que é carregado na parte superior de qualquer tela em que você estiver. Os blocos de configurações rápidas foram completamente redesenhados, transformando-os em uma grade mais parecida com a de ações de ícones de círculo sólido, semelhante ao que você encontraria no Pixel. No entanto, inspirando-se novamente no tema da revista, quando você arrasta as configurações rápidas até o fim, a hora e a data ocupam a metade superior, agindo como a manchete, com os botões e controles na parte inferior, ao alcance de um polegar.

A abordagem minimalista se estende ao menu Configurações, onde a Huawei reduziu drasticamente o número de opções de configurações principais. Da mesma forma, se você abrir um cartão de contato, receberá um cartão sutil de cor pastel na parte superior. Huawei inspirou-se no artista italiano Giorgio Morandi, conhecido por usar cores bastante suaves em suas pinturas de natureza morta. Certamente podemos ver a semelhança.

Se você tirou muitas fotos usando as câmeras projetadas da Huawei, Leica, sem dúvida, encontrou o visual ckeuomórfico do aplicativo da câmera, completo com seu painel de couro falso na parte inferior. Agora isso se foi, substituído por uma interface minimalista em preto e branco muito mais limpa.

É 2019, então, naturalmente, qualquer novo software tem a opção de alternar para um tema sombrio em todo o sistema. Como o novo design UX de espaçamento no estilo de revista, ele permeia todos os aplicativos Huawei pré-instalados em estoque, uma vez ativado.

Qualquer plano de fundo fica completamente preto, basicamente desativando todos os pixels individuais para economizar bateria, enquanto as manchetes e os títulos ficam em um tom claro de cinza para contrastar e ser claramente legíveis, mas sem ficar muito claro e desconfortável de se olhar.

As cores pastel inspiradas em Morandi mencionadas ficam mais escuras. Então, em vez de verduras, rosas e laranjas, você obtém tons mais escuros de cinza e marrom com notas de azul, laranja e verde.

Além de parecer legal, o Modo Escuro tem benefícios reais, como ajudar os olhos a relaxar e reduzir o tempo olhando para telas brancas brilhantes com muita luz azul. Como já mencionado, também ajuda a economizar bateria do telefone. Portanto, é um ganha-ganha.

Outro elemento que a Huawei destacou foi a nova fluidez e movimento natural de suas animações. O foco principal é quando você dispensa um aplicativo, retornando à tela inicial passando o dedo na parte inferior da tela.

À medida que você desliza o aplicativo, ele calcula a trajetória e a velocidade em que você está movendo o aplicativo e depois se move nessa direção, voltando para onde quer que o ícone do aplicativo fique na tela. Em suma, parece e parece fluido e suave. Isso ajuda a adicionar uma sensação de coesão, removendo qualquer brusquidão que você já tenha sentido antes.

Outra animação muito mais sutil é quando você toca em qualquer coisa na tela ou inicia um aplicativo. Observe um ícone ao tocar no aplicativo para iniciá-lo e você notará uma leve animação de primavera, quase como se estivesse pressionando um botão real.

É quase como se fosse pressionado antes de você lançar e o aplicativo iniciar. O mesmo acontece se você selecionar uma foto no aplicativo Galeria. É apenas muito sutil, mas há algo incrivelmente agradável quando você percebe.

Afastando-se do aspecto visual de suas alterações e migrando para a IA: a Huawei fez muito trabalho para não apenas tornar a interface do usuário mais rápida, mas também está construindo as estruturas para fazê-la funcionar bem com todo um ecossistema de produtos . A Huawei quer que o smartphone atue como uma espécie de hub que se conecta perfeitamente a outros dispositivos. A realização disso está no futuro, mas começa com a maneira como funciona com os laptops Matebook da Huawei .

Também é muito semelhante aos recursos de continuidade que a Apple possui para uma integração perfeita entre macOS, iOS e outros dispositivos.

Ao conectar um telefone Huawei ao Matebook, você obtém uma tela virtual de smartphone na tela do laptop, para copiar e colar texto de maneira fácil e rápida usando o teclado e o mouse. Você pode até arrastar e soltar arquivos entre o telefone e o laptop, enquanto envia mensagens para amigos, colegas e familiares, usando o mesmo teclado.

A base na qual o EMUI10 se baseia pode significar que - no futuro - os desenvolvedores de aplicativos poderão desenvolver um aplicativo uma vez para a EMUI, e funcionará instantaneamente, ajustando e otimizando sua aparência e layout para corresponder à tela em que estiver: - sistema de entretenimento para carros, TV ou smartwatch.

Conhecemos a EMUI pela primeira vez em setembro passado, quando a Huawei anunciou uma versão beta. Mas esse não foi o anúncio do lançamento completo. Houve alguns relatos de que a implantação havia começado em novembro, mas é apenas agora (janeiro de 2020) que a Huawei confirmou que muitos de seus principais telefones receberão o EMUI 10 nas próximas semanas. Esses são:

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 X (4G)

Huawei Nova 5T

Esses dispositivos receberão o EMUI 10 "nos próximos meses" - uma linha do tempo que pode ser um pouco mais segura, considerando que muitos telefones de 2017 e 2018 estão incluídos nele, especificamente o bem-sucedido P20 Pro.

Porsche Design Huawei Mate 20 RS

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei P30 lite

Huawei Nova 4e

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Porsche Design Huawei Mate 10

Porsche Design Huawei Mate RS

Huawei Mate 20 lite

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart + 2019

Huawei P Smart Pro

Huawei P Smart Z

Huawei Nova 4

Huawei Nova Lite 3

