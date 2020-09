Huawei e HarmonyOS: Sem o Google, qual é o plano B da Huawei?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Huawei está em maus lençóis desde que os EUA impuseram proibições comerciais à empresa chinesa em maio de 2019. Isso afeta muitos dos interesses da Huawei, incluindo seus smartphones. Globalmente, a Huawei está entre os três primeiros: era um grande player no Android, um sistema ao qual agora tem acesso limitado.

"Estamos fazendo um plano para esse possível resultado", comentou Jeremy Thompson, vice-presidente executivo do Reino Unido, em entrevista à BBC logo após a listagem de maio de 2019. "Temos um programa paralelo em vigor para desenvolver uma alternativa. Preferimos trabalhar com Android, mas se isso não acontecer no futuro, temos uma alternativa que achamos que irá encantar nossos clientes."

Essa alternativa é chamada de HarmonyOS, um sistema operacional multiplataforma anunciado na Huawei Developers Conference em agosto de 2019.

HarmonyOS lançado em 2019

HarmonyOS 2.0 anunciado em agosto de 2020

Beta para smartphones no final de 2020

Assim que surgiu a briga com os EUA, começamos a ouvir falar de um plano B. Mas não foi a primeira vez que ouvimos falar dos planos da Huawei, já que se falava disso em março de 2019. Richard Yu, CEO da Huawei negócio de dispositivos, disse na época que havia um plano B, mas eles preferem trabalhar com parceiros como Google e Microsoft - algo que a empresa ainda mantém e faz, até certo ponto.

O HarmonyOS foi lançado em agosto de 2019 e esperava-se que fosse um substituto para o Android, mas não foi o caso. O HarmonyOS foi implantado para aplicativos IoT e televisores, mas na Huawei Developer Conference (HDC) 2020, a Huawei confirmou que o HarmonyOS 2.0 beta para smartwatches e TVs estava chegando e um beta para smartphones seria lançado em dezembro de 2020.

A Huawei confirmou que o HarmonyOS é conhecido como HongMengOS na China. HongMengOS foi um dos primeiros nomes a aparecer logo após a briga nos Estados Unidos e encontramos HarmonyOS como marca registrada pela primeira vez antes do anúncio.

Plataforma entre dispositivos

Wearables, IoT, casa inteligente, TVs, smartphones

O HarmonyOS foi oficialmente revelado no HDC em agosto de 2019. Ele é descrito como um sistema operacional distribuído, baseado em microkernel, projetado para funcionar em todos os tipos de dispositivos.

A Huawei disse que começaria com smartwatches, wearables, unidades principais no carro e está alimentando a smart TV Honor Vision ., Embora a empresa tenha se mantido com o Android de código aberto para seus smartphones em 2020, enquanto seus wearables ainda usam LiteOS na época da escrita.

O HarmonyOS 2.0 dá um grande próximo passo para fazer mais conexões no ecossistema de todos os cenários. Teremos uma versão Beta para desenvolvedores neste mês ... # HDC2020 pic.twitter.com/mEViADF5VI - Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 10 de setembro de 2020

No entanto, com base nos anúncios do HDC 2020 e na confirmação de que um beta está chegando para relógios e, em seguida, para telefones, parece que a Huawei poderia estar pensando em uma possível mudança do Android de código aberto que está usando em muitos dispositivos.

Como o HarmonyOS pode ser executado em todas as plataformas, é uma alternativa ao Android, capaz de substituir o Android, Android Auto, WearOS, Android TV e Android Things, embora até agora não tenha substituído o Android nos dispositivos Huawei - que a Huawei continua usando , mais recentemente no Huawei P40 Pro .

"Precisávamos de um sistema operacional que suportasse todos os cenários, que pudesse ser usado em uma ampla gama de dispositivos e plataformas e que pudesse atender à demanda do consumidor por baixa latência e segurança forte", explicou Richard Yu, CEO do Consumer Business Group da Huawei no lançamento de 2019.

A Huawei disse no lançamento do HarmonyOS que se "não puder usar o Android no futuro [pode] mudar imediatamente para o HarmonyOS". O retorno da Huawei à experiência completa do Google Android agora parece muito improvável e muitos acreditam que um smartphone Huawei executando o HarmonyOS será lançado em 2021.

Huawei perdeu acesso aos Serviços do Google Mobile

App Gallery em expansão

Em vez de abandonar completamente o Android, a Huawei continua a usar o sistema operacional Android central de código aberto em seus dispositivos. Um exemplo perfeito é o Huawei P40 Pro, lançado em março de 2020 e impactado pela proibição de dispositivos Huawei . O resultado foi que ele foi lançado sem os serviços do Google que você normalmente encontra em um dispositivo Android.

Isso incluía tudo o que faria parte dos Serviços do Google Mobile - Play Store, Google Maps, Gmail, YouTube - e todos os outros aplicativos do Google. A proibição dos EUA significa que a Huawei não pode usar esses serviços do Google, então é isso que os clientes estão perdendo.

A Huawei está substituindo esses serviços por alternativas. Por exemplo, anunciou que vai trabalhar com a TomTom em uma nova solução de mapeamento, está trabalhando em sua própria ferramenta de pesquisa e uma grande parte da oferta está trabalhando para expandir sua própria App Gallery para substituir a Play Store, por um conjunto completo de Huawei Mobile Services.

Huawei tem muito suporte de nuvem para seus serviços existentes e qualquer pessoa com um Huawei ID será potencialmente capaz de acessar todos esses serviços, sincronizados entre dispositivos, esteja você acessando de um telefone Android ou de novos dispositivos HarmonyOS - então Huawei não está realmente começando do zero.

A Huawei disse frequentemente que poderia voltar para a experiência Android completa basicamente com um toque de botão, mas também houve a sugestão de que a Huawei está agora mais comprometida em seguir seu próprio curso e os anúncios mais recentes sobre um HarmonyOS beta para smartphones reforça esta mensagem.

É provável que a Huawei se atenha ao EMUI, portanto, seja o sistema operacional principal do smartphone Android ou HarmonyOS, ele provavelmente terá a mesma aparência e se comportará da mesma maneira.

Escrito por Chris Hall.