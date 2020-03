Huawei e o futuro: sem o Google, qual é o plano B da Huawei?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Huawei está em água quente desde que os EUA impuseram proibições comerciais à empresa chinesa em maio de 2019. Isso afeta muitos dos interesses da Huawei, incluindo seus smartphones. Globalmente, a Huawei está entre as três principais: era uma empresa importante no Android, um sistema ao qual poderia ter acesso limitado no futuro.

"Estamos planejando esse possível resultado", comentou Jeremy Thompson, vice-presidente executivo do Reino Unido, em entrevista à BBC logo após a listagem de maio de 2019. "Temos um programa paralelo para desenvolver uma alternativa. Preferimos trabalhar com o Android, mas se isso não acontecer no futuro, temos uma alternativa que achamos que agradará nossos clientes".

Inicialmente, pensava-se que a alternativa se chamava HarmonyOS, um sistema operacional de várias plataformas anunciado na Huawei Developers Conference em agosto de 2019.

HarmonyOS

Ark OS é um compilador

Conhecido como HongMengOS na China

Assim que a briga com os EUA apareceu, começamos a ouvir falar de um plano B. Mas não foi a primeira vez que ouvimos falar dos planos da Huawei, como em março de 2019. Richard Yu, CEO da Huawei negócios de dispositivos, disseram na época que havia um plano B, mas eles preferem trabalhar com parceiros como Google e Microsoft - algo que a empresa ainda mantém e faz, até certo ponto.

O HarmonyOS foi lançado em agosto de 2019, com a expectativa de substituir o Android, mas não foi esse o caso. O HarmonyOS foi implantado para aplicativos de IoT e dispositivos para smartphone, embora a Huawei não tenha descartado o HarmonyOS para uso em smartphones.

A Huawei confirmou que o HarmonyOS será conhecido como HongMengOS na China. O HongMengOS foi um dos primeiros nomes a aparecer logo após a cuspir nos EUA e encontramos o HarmonyOS como uma marca comercial antes do anúncio.

Plataforma entre dispositivos

Wearables, IoT, casa inteligente, TVs, smartphones

O HarmonyOS foi revelado oficialmente na Huawei Developer Conference em agosto de 2019. É descrito como um sistema operacional distribuído baseado em microkernel, projetado para rodar em todos os tipos de dispositivos.

A Huawei disse que começará com relógios inteligentes, wearables, unidades de cabeça de carro e estará executando a TV inteligente Honor Vision .

Como ele será executado em todas as plataformas, é uma alternativa ao Android, capaz de substituir o Android, Android Auto, WearOS, Android TV e Android Things, embora a idéia não seja substituir o Android nos dispositivos Huawei - que a Huawei continua usando , mais recentemente no Huawei Mate 30 Pro .

"Estamos entrando em um dia e idade em que as pessoas esperam uma experiência inteligente holística em todos os dispositivos e cenários. Para apoiar isso, sentimos que era importante ter um sistema operacional com recursos aprimorados entre plataformas".

"Precisávamos de um sistema operacional compatível com todos os cenários, que pudesse ser usado em uma ampla gama de dispositivos e plataformas e que atendesse à demanda do consumidor por baixa latência e segurança forte", é como explica Richard Yu, CEO do Consumer Business Group da Huawei. isto.

Um #HarmonyOS modularizado pode ser aninhado para se adaptar de maneira flexível a qualquer dispositivo para criar uma experiência integrada entre dispositivos. Desenvolvido por meio do kit de recursos distribuídos, ele cria as bases de um ecossistema de desenvolvedor compartilhado # HDC2019 pic.twitter.com/2TD9cgtdG8 - Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 9 de agosto de 2019

O HarmonyOS é capaz de rodar em dispositivos de baixo consumo de energia e, em vez de a Huawei substituir o Android pelo HarmonyOS, começará a usar a plataforma em uma implementação na China nos próximos anos em uma variedade de produtos.

A Huawei disse no lançamento do HarmonyOS que, se "não puder usar o Android no futuro, poderá imediatamente mudar para o HarmonyOS" - e, embora não haja nenhuma sugestão oficial de que isso aconteça nos smartphones, os smartphones da Huawei continuam executando o código aberto parte do Android, com a Huawei procurando substituir os serviços do Google aos quais não tem mais acesso.

Mate 30 Pro lançado em setembro de 2019

Série P40 prevista para 26 de março de 2020

Em vez de abandonar completamente o Android, a Huawei continua a usar o sistema operacional Android de código aberto em seus dispositivos. Um exemplo perfeito é o Huawei Mate 30 Pro, lançado em setembro de 2019 e impactado pela proibição de dispositivos Huawei. O resultado foi o lançamento sem os serviços do Google que você normalmente encontraria em um dispositivo Android.

Isso incluía tudo o que faria parte do Google Mobile Services - Play Store, Google Maps, Gmail, YouTube - e todos os outros aplicativos do Google. A proibição nos EUA significa que a Huawei não pode usar esses serviços do Google, e é isso que os clientes atualmente perdem - e esse também será o caso da série Huawei P40 .

O plano da Huawei é substituir esses serviços por alternativas. Por exemplo, ele anunciou que trabalhará com a TomTom em uma nova solução de mapeamento, trabalhando em sua própria ferramenta de pesquisa e grande parte da oferta está trabalhando para expandir sua própria Galeria de Aplicativos para substituir a Play Store, por um planejado um conjunto completo de serviços móveis da Huawei.

A Huawei tem muito suporte de nuvem para seus serviços existentes e qualquer pessoa com um ID da Huawei poderá acessar todos esses serviços, sincronizados entre dispositivos, esteja acessando de um telefone Android ou de novos dispositivos HarmonyOS - portanto, a Huawei não está realmente começando do zero.

A Huawei disse frequentemente que poderia voltar à experiência completa do Android com um toque de um botão basicamente, mas também houve a sugestão de que a Huawei agora está mais comprometida em seguir seu próprio caminho .

Isso, é claro, significa que a experiência familiar da EMUI continua, mas haverá alterações nos serviços dessa oferta.

Huawei pede que desenvolvedores usem a App Gallery

Os aplicativos, sem dúvida, apresentam o maior problema para qualquer sistema operacional móvel quando se trata de expectativas dos clientes. A Apple e o Android oferecem paridade de aplicativos há vários anos, mas nos primeiros dias do Android era criticado por não ter todos os aplicativos que o iOS da Apple oferecia.

A Huawei tem sua própria App Gallery e a Huawei parece estar fornecendo as ferramentas para garantir que os desenvolvedores possam mover seus aplicativos para a App Gallery, mas também faz parte de uma aliança chinesa, chamada Global Developers Service Alliance , trabalhando com a Vivo, Oppo e Xiaomi para atrair desenvolvedores para uma plataforma alternativa à do Google.

Esse é o verdadeiro desafio: convencer os desenvolvedores de que a App Gallery ou uma alternativa é tão importante quanto o Google Play ou a Apple App Store quando se trata de lançar novas versões de aplicativos. Novamente, isso é crítico para fornecer a experiência do cliente. A Huawei está trabalhando ativamente com os desenvolvedores para tentar tornar isso o mais fácil possível e oferecendo uma série de incentivos para o desenvolvimento da App Gallery também.

Mas ainda há uma questão subjacente sobre se os clientes abandonarão a experiência familiar do Google, para diferentes aplicativos e serviços em um dispositivo Huawei. A China provavelmente se mostrará forte, com lealdade à marca e baixa dependência dos serviços do Google. Mas fora da China, a Huawei precisa convencer as pessoas de que a vida após o Google é possível.